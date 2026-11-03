Kütahya'da sosyal hizmet personeline danışmanlık tedbiri eğitimiyle mesleki güçlendirme

Kütahya'da danışmanlık tedbiri uygulayıcı eğitimi düzenlendi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kurum personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi. Eğitim, il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının uygulama kapasitesini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitimin amacı ve içeriği:

Eğitim programında danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin teorik ve uygulamalı konular ele alındı. Katılımcılara, tedbirlerin uygulanmasına yönelik yöntemler, uygulama esasları ve mesleki yaklaşımlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programın temel hedefi, personelin hem bilgi düzeyini hem de pratik yeterliklerini artırmaktı.

Eğitimi verenler ve kapanış:

Eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Çocuk Gelişimcisi Ferdane Köylü tarafından gerçekleştirildi. Programın sonunda İl Müdürü Ülkü Uslu tarafından personele katılım belgeleri takdim edilerek eğitim sona erdi.

Bu tür eğitimlerin, hizmet sunumunda bütüncül yaklaşımı güçlendirerek çocuk ve aile odaklı çalışmalara olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

KÜTAHYA’DA KURUM PERSONELİNE DANIŞMANLIK TEDBİRİ EĞİTİMİ VERİLDİ