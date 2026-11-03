Okullarda güvenlik bilinci: Sinop’ta öğrencilere polis eğitimleri

Sinop’ta düzenlenen bilgilendirme çalışmaları:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Ayancık ilçesindeki çeşitli okullarda öğrencilere yönelik bir dizi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışmalara Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Amaç, öğrencilerin güvenlik farkındalığını artırmak ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilgi kazandırmaktır.

ziyaret edilen okullar:

Eğitimler kapsamında Sinop Fen Lisesi ile Atatürk ve İstiklal İlköğretim Okulları ziyaret edildi. Ayancık ilçesinde ise Yunus Emre Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere de bilgilendirme yapıldı. Ziyaretlerde okulların farklı yaş gruplarına göre içerikler uyarlanarak sunuldu.

eğitim konuları ve hedefleri:

Programın temel başlıkları arasında polislik mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ile başa çıkma yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı yer aldı. Eğitimlerde etkileşimli anlatımlar ve örnek durumlar üzerinden öğrencilerin pratik bilgi edinmesi sağlandı. Öğrencilerin bilinçlenmesi ve güvenli bir gelecek için gerekli becerileri kazanması hedeflendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİ VE AYANCIK İLÇESİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.