Dolar 49,9938 +0,04%
Euro 55,9311 +0,01%
Bist 11.011,12 +0,45%
Altın Gram 6.291,28 -1,40%
EUR/USD 1,1182 -0,08%
Brent Petrol 105,90 +1,08%
--°

Okullarda güvenlik bilinci: Sinop’ta öğrencilere polis eğitimleri

Sinop Emniyeti kent merkezi ve Ayancık’taki okullarda öğrencilere polisliği tanıtıp güvenlik, güvenli internet, akran zorbalığı ve 112 eğitimi verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda güvenlik bilinci: Sinop’ta öğrencilere polis eğitimleri

Sinop’ta düzenlenen bilgilendirme çalışmaları:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Ayancık ilçesindeki çeşitli okullarda öğrencilere yönelik bir dizi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışmalara Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Amaç, öğrencilerin güvenlik farkındalığını artırmak ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilgi kazandırmaktır.

ziyaret edilen okullar:

Eğitimler kapsamında Sinop Fen Lisesi ile Atatürk ve İstiklal İlköğretim Okulları ziyaret edildi. Ayancık ilçesinde ise Yunus Emre Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere de bilgilendirme yapıldı. Ziyaretlerde okulların farklı yaş gruplarına göre içerikler uyarlanarak sunuldu.

eğitim konuları ve hedefleri:

Programın temel başlıkları arasında polislik mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ile başa çıkma yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı yer aldı. Eğitimlerde etkileşimli anlatımlar ve örnek durumlar üzerinden öğrencilerin pratik bilgi edinmesi sağlandı. Öğrencilerin bilinçlenmesi ve güvenli bir gelecek için gerekli becerileri kazanması hedeflendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİ VE AYANCIK İLÇESİNDEKİ OKULLARDA...

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİ VE AYANCIK İLÇESİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğitimde kalite ve güvenlik önceliği: Karabük'te haftalık değerlendirme
images

MEB’in ortak yazılılarıyla beceri odaklı değerlendirme dönemi başladı
images

Gençlerle tercihleri konuşmak: Köyceğiz'de bağımlılıkla farkındalık söyleşisi
images

Takla deneyimiyle emniyetin önemini gösteren simülatör Bolu'da ilgi topladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

Yaralı gökdoğan duyarlı vatandaş sayesinde Bursa'da bakıma alındı

Ceylanpınar'da jandarmanın operasyonuyla 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gölet bakımlarıyla kırsal alanda içme suyu kapasitesi artırıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı