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Kütahya'da yeni kalibrasyon merkezi bölgesel sayaç hizmetini güçlendirecek

TR33-ESKAM, Kütahya OSB'de 500 metrekarede evsel ve sanayi sayaçlarını kalibre edecek; hedef ilk yılda 24 bin, ileride yıllık 60 bin sayaca hizmet.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya'da yeni kalibrasyon merkezi bölgesel sayaç hizmetini güçlendirecek

Merkezin amacı ve kapasite:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde inşa edilen TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM), bölgenin sayac kalibrasyon ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Proje yararlanıcısı Kütahya OSB olup, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi proje ortakları arasında yer alıyor.

Yapım sürecindeki tesis, toplam 500 metrekare kapalı alanda planlanıyor. Merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin sayaç kalibrasyonu yapması, ilerleyen dönemde ise yıllık kapasitenin 60 bin sayaça ulaşması hedefleniyor. KUTSO yönetimi, sahada yaptığı incelemede projenin mevcut durumunu ve beklenen işletme kapasitesini değerlendirdi.

Proje ekibi ve bilgilendirme:

İncelemeye KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Eskioğlu, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ve KUTSO Genel Sekreteri Feyyaz Ebeoğlugil katıldı. Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl heyete merkezin yapım süreci, teknik altyapısı ve planlanan hizmet kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Teknik hizmet alanı ve beklentiler:

Merkezde evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarına yönelik test ve kalibrasyon hizmetleri sunulacak. Kurumsal işletmeler ve yerel sanayi tesislerinin yanı sıra bölge çapında perakende uygulamalar için de hizmet planlanıyor. Tesisin devreye girmesiyle birlikte kalibrasyon süreçlerinin hızlanması ve operasyonel verimlilikte artış bekleniyor.

Bölgesel ekonomik etkiler ve lojistik avantajlar:

TR33-ESKAM'in faaliyete geçmesi, sayaçların bölge dışına gönderilme ihtiyacını azaltarak lojistik maliyetleri düşürmeyi ve iş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Kütahya merkezli olarak çevre illere ve Ege Bölgesi'ne hizmet vermesi planlanan tesisin, ilerleyen süreçte daha geniş bir coğrafyaya, hatta ulusal ölçekte bir hizmet ağına dönüşmesi öngörülüyor. Proje, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmenin yanı sıra şehre yeni bir teknik uzmanlık alanı kazandırması açısından da önem taşıyor.

Yerinde yapılan değerlendirme, merkezin tamamlanmasının Kütahya'da hem maliyet hem de zaman açısından tasarruf sağlayacağına işaret ediyor; ayrıca yerel sanayinin kalibrasyon ve test ihtiyaçlarına daha hızlı ve güvenilir yanıt verilmesi bekleniyor.

KÜTAHYA’DA DOĞAL GAZ SAYACI KALİBRASYON MERKEZİ KURULUYOR

KÜTAHYA’DA DOĞAL GAZ SAYACI KALİBRASYON MERKEZİ KURULUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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