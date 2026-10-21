Kütahya'nın komşuluk ve paylaşma kültürü mutluluk sıralamasında öne çıktı

TÜİK verileri ve sıralama:

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması verileri Kütahya'yı, yüzde 73,76 ile Türkiye'nin en mutlu beşinci şehri olarak gösterdi. Araştırma, şehirlerin yaşam memnuniyeti düzeylerini karşılaştırarak sıralama oluşturdu.

Sıralamada ilk dört sırayı alan şehirler ise şöyle: Sinop yüzde 77,66, Afyonkarahisar yüzde 76,43, Bayburt yüzde 75,91 ve Kırıkkale yüzde 75,48. Bu şehirlerin ardından Kütahya yüzde 73,76 ile beşinci sırada yer aldı.

Kütahyalıların gözünden mutluluğun kaynakları:

Kütahyalı vatandaşlar, kentteki komşuluk ilişkileri, paylaşma kültürü ve geleneklerin mutluluğun temel taşları olduğunu vurguladı. Mutluluğun salt maddi değerlerle sınırlı olmadığını belirten halk, günlük hayattaki küçük davranışların önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar şu ifadelerle duygularını paylaştı: "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ve görenekleriyle birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız, fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyiyle mükemmel bir şehir"

Listenin devamında Çankırı yüzde 73,50, Düzce yüzde 72,77, Uşak yüzde 72,34, Siirt yüzde 71,65 ve Şırnak yüzde 71,36 ile altıncıdan onuncuya kadar sıralandı. Ayrıca araştırmada Türkiye'nin en büyük üç kenti olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10 içinde yer almaması da dikkat çekti.

Yerel dayanışma, kültürel bağlar ve günlük yaşam ritüellerinin Kütahya'daki yaşam memnuniyetine somut katkı sağladığı, kent sakinlerinin ifadeleriyle ortaya konmuş oldu.

KÜTAHYA, TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ SIRALAMASINDA YÜZDE 73,76'LIK MUTLULUK ORANIYLA 5'İNCİ SIRADA YER ALDI.