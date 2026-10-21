Dolar 49,5946 +0,02%
Euro 55,7041 -0,01%
Bist 11.765,83 -0,27%
Altın Gram 6.591,19 -0,21%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Kütahya'nın komşuluk ve paylaşma kültürü mutluluk sıralamasında öne çıktı

TÜİK verilerine göre Kütahya yüzde 73,76 ile Türkiye'de beşinci en yüksek yaşam memnuniyetine sahip; komşuluk ve paylaşma kültürü mutluluğu besliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'nın komşuluk ve paylaşma kültürü mutluluk sıralamasında öne çıktı

Kütahya'nın komşuluk ve paylaşma kültürü mutluluk sıralamasında öne çıktı

TÜİK verileri ve sıralama:

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması verileri Kütahya'yı, yüzde 73,76 ile Türkiye'nin en mutlu beşinci şehri olarak gösterdi. Araştırma, şehirlerin yaşam memnuniyeti düzeylerini karşılaştırarak sıralama oluşturdu.

Sıralamada ilk dört sırayı alan şehirler ise şöyle: Sinop yüzde 77,66, Afyonkarahisar yüzde 76,43, Bayburt yüzde 75,91 ve Kırıkkale yüzde 75,48. Bu şehirlerin ardından Kütahya yüzde 73,76 ile beşinci sırada yer aldı.

Kütahyalıların gözünden mutluluğun kaynakları:

Kütahyalı vatandaşlar, kentteki komşuluk ilişkileri, paylaşma kültürü ve geleneklerin mutluluğun temel taşları olduğunu vurguladı. Mutluluğun salt maddi değerlerle sınırlı olmadığını belirten halk, günlük hayattaki küçük davranışların önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar şu ifadelerle duygularını paylaştı: "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ve görenekleriyle birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız, fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyiyle mükemmel bir şehir"

Listenin devamında Çankırı yüzde 73,50, Düzce yüzde 72,77, Uşak yüzde 72,34, Siirt yüzde 71,65 ve Şırnak yüzde 71,36 ile altıncıdan onuncuya kadar sıralandı. Ayrıca araştırmada Türkiye'nin en büyük üç kenti olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10 içinde yer almaması da dikkat çekti.

Yerel dayanışma, kültürel bağlar ve günlük yaşam ritüellerinin Kütahya'daki yaşam memnuniyetine somut katkı sağladığı, kent sakinlerinin ifadeleriyle ortaya konmuş oldu.

KÜTAHYA, TÜRKİYE&#039;NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ SIRALAMASINDA YÜZDE 73,76&#039;LIK MUTLULUK ORANIYLA 5&#039;İNCİ...

KÜTAHYA, TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ SIRALAMASINDA YÜZDE 73,76'LIK MUTLULUK ORANIYLA 5'İNCİ SIRADA YER ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşusunun mazgalını temizleyip örnek olan kadına vali Usta'dan teşekkür
images

Mobil yıkama ile araç bakımı kapınıza taşınıyor
images

Göç idaresi müdürü Dorgaç'tan ER-VAK'a ziyaret: sığınmacılar için iş birliği vur...
images

Akyaka'da kaymakamdan esnafla yerinde buluşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti