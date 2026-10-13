Kütahya'nın tarihi çarşısı 96 iş yeriyle yeniden canlanıyor

Projenin kapsamı ve amaçları:

Kütahya merkezde Saman Pazarı ve Pekmez Pazarı Caddesi'ni eski kimliğine kavuşturmayı hedefleyen Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabı kapsamında yaklaşık 96 iş yerinin dış cepheleri tarihi dokuya uygun olarak yenilenecek, çatı iyileştirmeleri ile su ve ısı yalıtımı çalışmaları gerçekleştirilecek. İhale bedeli yaklaşık 100 milyon TL olarak belirlenirken, projenin uygulanmasında esnaftan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği vurgulandı.

Vali Musa Işın ile AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi; esnafla bir araya gelinerek talepler dinlendi ve proje detayları aktarıldı.

Uygulama detayları ve koruma yaklaşımı:

Projede cephe yenilemelerinde Kütahya'nın özgün estetiğini yansıtmak amacıyla çini motifleri kullanılacak, tabelalar tek tip tasarımla düzenlenecek. Çalışmaların bir bölümünde çarşının üstünün kapatılarak kapalı çarşı niteliğine kavuşturulması planlanıyor. Bu düzenlemelerle hem mimari bütünlüğün güçlendirilmesi hem de bölgenin tanıtım ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Vali Musa Işın, projenin tarihi kimliği öne çıkaracağını belirterek, "Burası kapalı çarşı olacak. Kütahya’mızın hak ettiği muhteşem kimliğine inşallah buradan başlıyoruz. Kütahya bir Selçuklu şehridir. Bir Germiyanoğulları Beyliği’dir. Bir Osmanlı şehridir. Dolayısıyla burada çok sayıda tescilli tarihi binamız söz konusudur. Ancak bugüne kadar bu tarihi kimliğini ortaya çıkaramadık. İnşallah bu projemizle birlikte Kütahya’nın kadim bir medeniyete sahip olan kimliğini yeniden ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Finansman, süre ve beklentiler:

Projenin ihalesi yaklaşık 100 milyon TL artı KDV bedelle tamamlandı; iş süresi sözleşmede 500 gün olarak yer alıyor. AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, yüklenici firmanın tecrübesi sayesinde çalışmaların yaklaşık 175-180 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. İlk etap, bölgedeki toplam işin yaklaşık beşte birini oluşturuyor; bölgede toplamda yaklaşık 500 iş yeri bulunuyor.

Finansmanın bir bölümü, yaklaşık 30 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle karşılanırken kalan kısmı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından sağlanacak. AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise projenin esnaf açısından mali yük getirmeyeceğini belirterek, "Burada herhangi bir esnafımızdan ekstra bir bedel talep edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak bölgenin ticari ve turistik yaşamına katkı sağlamasını hedeflediklerini; projenin mimari bütünlüğü güçlendirerek Kütahya’nın tarihi kimliğinin görünür kılınmasına hizmet edeceğini belirtiyor.

KÜTAHYA'NIN TARİHİ ÇARŞISINDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI, 96 İŞ YERİ YENİLENECEK