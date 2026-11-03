Kütahya’nın taşla örülen mirası: yer altından atölyeye ekonomik dönüşüm

Kütahya’nın yer altı zenginliği ve saha çalışmaları:

Kütahya, jeolojik yapısı sayesinde birbirinden farklı renk ve dokudaki doğal taşlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 15 yıldır doğal taşlar üzerinde çalışan jeoloji mühendisi Damla Demir, kentin sahip olduğu bu yer altı hazinesini bilimsel bilgilerle belgeleyip tanıtmayı amaçlıyor. Demir, ilhamını Kütahya Jeoloji Müzesi’nde gördüğü örneklerden ve tanıştığı uzmanlardan aldığını, özellikle Tuncay Bey ile kurduğu ilişkinin çalışmalarını derinleştirdiğini anlatıyor.

Demir’in sürdürdüğü çalışmalar, sadece taşların estetik yönünü vurgulamakla kalmıyor; aynı zamanda Kütahya’nın maden zenginliğini, jeolojik geçmişini ve yerel ekonomiye katkı potansiyelini ön plana çıkarıyor. Kentin konumu ve jeolojik birikimi, Türkiye’nin önemli maden ve değerli taş kaynaklarından biri olduğunu gösteriyor.

çeşitlilik, opaller ve nadir taşlar:

Kütahya’da 35–40 farklı renk ve dokuda yarı değerli veya değerli doğal taş bulunduğu belirtiliyor. Bu zenginlik içinde kenti öne çıkaran unsurlardan biri de opal taşı; özellikle dünyada yalnızca birkaç noktada rastlanan ateş opali Kütahya’nın dikkat çeken doğal varlıkları arasında yer alıyor. Farklı renk ve tonlardaki opaller, gökkuşağını andıran görünümü ve kendine has kristal yapılarıyla koleksiyoncuların ve tasarımcıların ilgisini çekiyor.

Her bir taşın topraktan çıkarılma, işlenme ve takıya dönüşme süreci Demir için ayrı bir önem taşıyor. Bu süreç, taşın bilimsel özelliklerinin anlaşılmasını ve estetik değere dönüştürülmesini mümkün kılıyor; kolye, bileklik ve diğer aksesuarlar üzerinden taşların günlük yaşama entegre edilmesi ise hem kültürel hem de ekonomik bir dönüşüm sağlıyor.

milyonlarca yıllık izler:

Merkezde sergilenen fosil örnekleri de Kütahya’nın jeolojik geçmişine dikkat çekiyor. Demir’in elinde bulunan örneğin, milyonlarca yıl önce bölgede yaşamış bir ağaca ait yaprak fosili olduğu kaydediliyor. Bu tür buluntular, kentin sadece maden ve taş zenginliğiyle değil, aynı zamanda derin bir doğal tarih mirasıyla da öne çıktığını gösteriyor.

eğitim, atölye ve toplumsal dönüşüm:

Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi çatısı altında yürütülen çalışmalar, doğal taşların tanıtılması ve işlenmesi üzerine düzenlenen etkinlikleri kapsıyor. Merkezde düzenlenen programlar çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik olup katılımcılara taşların bilimsel özellikleri, işlenme teknikleri ve tasarım estetiği öğretiliyor. Eğitimlerin ücretsiz olması, toplumun geniş kesimlerinin bu zenginlikle tanışmasını kolaylaştırıyor.

Özellikle kadınların takı tasarımı ve doğal taş işleme alanına gösterdiği ilgi, programların en öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Evde ya da atölyede üretim yapmak isteyen kadınlara yönelik uygulamalı kurslar, doğru bilgi ve tekniklerle üretimin niteliğini artırmayı ve zamanla aile ekonomisine katkı sağlayacak bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Demir, bu yaklaşımla hem kültürel mirasın korunacağını hem de yerel ekonominin çeşitleneceğini vurguluyor.

toplumsal katılım ve gelecek hedefleri:

Merkezdeki çalışmaların amacı yalnızca ürün ortaya koymak değil; katılımcıların taşları bilimsel açıdan tanıması, yaratıcı tasarım süreçlerini öğrenmesi ve bu birikimi sürdürülebilir üretime dönüştürmesi. Demir, ilerleyen süreçte kadınların ekonomik kalkınmasına ve gençlerin jeolojiye yönelik farkındalık kazanmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi planlıyor. Kütahya Belediyesi desteğiyle yürütülen bu atölyeler, kentin zengin taş mirasını gelecek nesillere aktarmayı ve yerel değerleri ekonomik fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kütahya’daki doğal taş atölyesi ve sergileri, bölge halkını merkeze davet ederek hem sanatın hem bilimin bir arada sunulduğu bir alan oluşturmaya devam ediyor. Damla Demir, vatandaşları Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi’ndeki doğal taş işleme atölyesine katılmaya ve kentin jeolojik hazinelerini yakından görmeye çağırıyor.

YAKLAŞIK 15 YILDIR DOĞAL TAŞLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ DAMLA DEMİR, KENTİN SAHİP OLDUĞU DOĞAL TAŞ ZENGİNLİĞİNİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA TANITMAYI, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE SEVDİRMEYİ, KADINLARIN İSE BU ALANDA ÜRETİM YAPARAK AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMASINI HEDEFLİYOR.