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Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli lezzetleri Trabzon'da ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli dondurma, Elbistan kelle peyniri ve Maraş fıstık ezmesini Trabzon Gastronomi Festivali'nde tanıttı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli lezzetleri Trabzon'da ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş mutfağı Trabzon'da ziyaretçilerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve gastronomik mirasını geniş kitlelere tanıtma hedefiyle Trabzon Gastronomi Festivali'nde yer aldı. Festivalde belediye tarafından kurulan stant, yöresel tatları tanıtmak ve ürünlerin hikâyelerini anlatmak üzere yoğun ilgi gördü.

Festival standı ve sergilenen ürünler:

Yeni Mahalle Fuar Alanı'ndaki stantta, Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tesciline sahip ürünleri ön plana çıkarıldı. Ziyaretçiler dondurma, Elbistan kelle peyniri, Maraş fıstık ezmesi, ekşili çorba ve çörek gibi lezzetleri tadarken; Çağlayancerit cevizi ve yöresel biber gibi ürünler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Yerel lezzetlerin tanıtımı ve ilgi:

Stant, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gastronomi değerlerini bir araya getiren festivali gezenlerin dikkatini çekti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kahramanmaraş standını ziyaret ederek lezzetleri tattı ve şehir mutfağını övgüyle söz etti. Genç'e, Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinden bir temsil olarak Kahramanmaraş Oyma Çeyiz Sandığı takdim edildi.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin geleneksel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemine vurgu yaptı. Organizasyonlar sayesinde Kahramanmaraş'ın gastronomik mirasının daha geniş bir kitleyle buluştuğu, şehrin lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlandığı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN MUTFAĞINI TRABZON’DA DÜZENLENEN FESTİVALDE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN MUTFAĞINI TRABZON’DA DÜZENLENEN FESTİVALDE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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