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Kütahyalı gençler Çanakkale'de tarihle köprü kurdu

Kütahyalı öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı destekli Maziden Âtiye Çanakkale programıyla Gelibolu ve Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip tarih bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahyalı gençler Çanakkale'de tarihle köprü kurdu

Çanakkale ziyaretine genel bakış:

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Âtiye Çanakkale' öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi. Program kapsamında Kütahya'yı temsil eden öğrenciler, ecdadın kahramanlıklarını ve tarihî mirası yerinde görme fırsatı buldu.

Programın kapsamı ve ziyaret edilen mekânlar:

Etkinlik boyunca tarihî Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere birçok kültürel ve anıtsal mekân ziyaret edildi. Ziyaretlerde öğrenciler, cephelerin fizikî ve manevi havasını deneyimleyerek savaşın ve fedakârlığın tarihî boyutunu yakından tanıdı.

Eğitsel ve kültürel kazanımlar:

Program, düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin tarih ve kültür bilincini geliştirmeyi, milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmeyi amaçladı. Gençler, maziden aldıkları ilhamla geleceğe daha donanımlı hazırlanırken bilgi ve tecrübelerini artırma, ortak tarih ve medeniyet bilinci edinme fırsatı yakaladı. Programın sonunda organizasyonda emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı ile katkı sunan kurumlara teşekkür edilirken, Kütahya temsilcisi öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

KÜTAHYALI ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE’DE TARİHLE BULUŞTU

KÜTAHYALI ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE’DE TARİHLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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