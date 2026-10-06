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kütahya’nın yaban hayatı sergisi: doğadan karelerle tanıtım ve farkındalık

Alperen Akdemir'in 9 yıllık doğa çalışmaları, Kütahya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen sergide fotoğraf ve videolarla ziyaretçilerle buluştu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

kütahya’nın yaban hayatı sergisi: doğadan karelerle tanıtım ve farkındalık

Kütahya’nın yaban hayatı fotoğraflarla görünür kılındı

Kütahya’da yaklaşık 9 yıldır doğa ve yaban hayatını fotoğraflayan fotoğrafçı Alperen Akdemirin objektifinden çıkan görüntüler, Belediye katkısıyla düzenlenen yaban hayatı sergisinde sergilendi. Etkinlikte kentte yaşayan çeşitli kuş ve memeli türlerine ait fotoğrafların yanı sıra büyük ekranda gösterilen videolar da yer aldı.

serginin içeriği:

Sergide, Akdemir’in yıllar içinde farklı bölgelerde elde ettiği fotoğraf ve videolar bir araya getirildi. Kütahya’nın ormanlarında ve dağlarında gözlemlenen türlerin fotoğrafları, ziyaretçilere hem görsel hem de didaktik bir sunumla aktarılıyor. Büyük ekranlı gösterimler sayesinde doğada hassas anlar ve hareketler detaylı şekilde izlenebiliyor. Organizasyon, doğanın zenginliğini tanıtmayı ve yaban hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

fotoğrafçılığın zorlukları ve yöntemleri:

Akdemir, yaban hayatını görüntülemenin sabır, dikkat ve uzun bekleyiş gerektirdiğini vurguluyor. Özellikle geyik türleri ve yırtıcı kuşlar gibi hayvanların koku ve sese karşı çok duyarlı olduğunu belirten fotoğrafçı, hayvanların kendisini fark etmemesi için üstünü örtme, çadırda bekleme ve gün doğumunda alanda hazır bulunma gibi yöntemler kullandığını aktarıyor: "Onları görüntülerken bazen beklemek gerekiyor. Onların bizi görmemesini sağlamak için üstümüzü örtüyoruz veya çadırda bekliyoruz. Yeri geliyor onlar daha gelmeden gün doğumunda orada beklemeye başlıyoruz."

Çalışmalarında sadece fotoğraf makinesi değil, drone ve fotokapan gibi araçlardan da yararlandığını söyleyen Akdemir, bu tekniklerle Kütahya’yı ve bölgedeki tür çeşitliliğini daha geniş bir perspektifle göstermeye çalıştığını ifade etti.

amaçlar ve gelecek planları:

Serginin, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirten Akdemir, yaban hayvanlarının korunması ve tanınmasına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Kütahya Belediyesi’nin desteğini değerli bulduğunu vurgulayan fotoğrafçı, belediyenin projeye dahil olmasının kentteki doğal yaşamın tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti: "Çünkü birçok insanımız Kütahya’daki doğadaki hayvanları tanımıyor."

Akdemir, serginin ilerleyen dönemde daha kapsamlı projelere dönüşmesini, Kütahya’nın yaban hayatını anlatan kitap ve broşür gibi yayınların hazırlanmasını düşündüğünü söyledi. Etkinliğin hedefleri arasında hem tanıtım hem de koruma bilincinin yer aldığını belirterek, ziyaretçilerin görseller aracılığıyla kentteki biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi edinmelerinin sağlandığını ifade etti.

Sergi, Kütahya’nın şehir merkezindeki bilinirliğinin ötesinde, orman ve doğal alanlardaki zenginliğini gözler önüne seriyor; ziyaretçilere hem estetik bir deneyim hem de korunmaya yönelik çağrı sunuyor.

KÜTAHYA&#039;NIN YABAN HAYATI FOTOĞRAFLARLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

KÜTAHYA'NIN YABAN HAYATI FOTOĞRAFLARLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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