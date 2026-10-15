KUTSO'da yönetim yapısı netleşti

KUTSO'da yeni dönem yönetimi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) yeni yönetim döneminin ilk toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın mazbatasını almasının ardından gerçekleştirildi. Seçim süreci 3 Ekim 2026'da başlamış, 9 Ekim'de yapılan Yönetim Kurulu seçimleriyle tamamlanmıştı.

Mazbata töreni ve seçim süreci:

Mazbata, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdullah Uygun tarafından Esin Güral Argat'a takdim edildi. Törene Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Saner Gönül, Emin Yüce, Emirhan Aydın, Mustafa Selman Hatipoğlu, Melih Aslan, Osman Baş, Ömer Yiğit, Semra Tozaraydın, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Tolga Eskioğlu eşlik etti. Argat, seçim sürecinin yürütülmesinde emek veren Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür etti.

Yönetimde görev dağılımı:

Mazbata töreninin ardından başkanlığında toplanan yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını belirledi. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Emin Yüce seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini Mustafa Selman Hatipoğlu ve Tolga Eskioğlu üstlenirken, Sayman Üyeliğe Ahmet Saner Gönül getirildi.

Görev dağılımının açıklanmasıyla KUTSO'da yeni dönemin yönetim yapılanması netleşti; atanan isimler, kurumun iç yönetimini ve temsil görevlerini üstlenecek. Yeni dönemin öncelikleri ve çalışmalarına ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönem toplantılarında şekillenecek.

KUTSO’DA YENİ DÖNEMİN GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU