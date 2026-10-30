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Aynı sahnede iki üslup: Melahat ve Eşref Üren'in eserleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açılan Yan Yana sergide Melahat ve Eşref Üren çiftinin 57 eseri beş bölümde sanatseverlerle buluşuyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aynı sahnede iki üslup: Melahat ve Eşref Üren'in eserleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde

sergi ve mekan:

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açılan 'Yan Yana' sergisi, Melahat ve Eşref Üren çiftinin 57 eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, müze bünyesinde gerçekleştirilen Sergi Yöneticisi Eşliğinde Tur programı kapsamında ziyaretçilere eserleri yakından inceleme imkânı sunuyor.

beş bölümde eserlerin dizilişi:

Sergi beş ana bölümden oluşuyor: oto portreler, portreler, iç mekan resimleri, natürmortlar (Melahat’ın alanı) ve Ankara manzaraları. Ziyaretçiler, Eşref ve Melahat Üren'in farklı türlerde üretilmiş eserlerini yan yana görerek her iki sanatçının ayrı üsluplarını karşılaştırma olanağı buluyor.

sergi yöneticisinin değerlendirmesi:

Sergi yöneticisi olarak 3 yıldır görev yaptığını dile getiren Ece Şiranur, serginin yapısını ve içeriklerini şöyle anlattı: 'Portreler, iç mekan resimleri, natürmortlar, Melahat’ın alanı ve Ankara manzaraları olmak üzere. Sergide Eşref ve Melahat Üren’in farklı türlerde verdiği eserleri, yan yana ürettikleri eserleri izleme şansınız var. 57 eser var sergide. Oto portrelerle başlıyor sergi. Sonrasında portrelerle devam ediyor. İki sanatçının da ayrı ayrı üsluplarını inceleyebildiğimiz eserleri yan yana izleme şansımız var. Natürmortları görüyoruz. Sanatçının Paris’ten etkilendiği Natürmortlar ve sonrasında hayatlarına getirdikleri Ankara’nın manzaralarını görüyoruz.'

'Yan Yana' sergisi, iki sanatçının üretimlerini yan yana izleyerek üslup ve tema farklılıklarını doğrudan gözlemlemek isteyen izleyiciler için önemli bir fırsat sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ’NDE AÇILAN &quot;YAN YANA&quot; SERGİSİNDE, MELAHAT VE EŞREF...

TÜRKİYE İŞ BANKASI İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ’NDE AÇILAN "YAN YANA" SERGİSİNDE, MELAHAT VE EŞREF ÜREN ÇİFTİNİN 57 ESERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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