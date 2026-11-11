Kütüphane ve sosyal yaşam merkezi: Adıyaman'da çocuklara yeni mekan

protokol ve amaç:

6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği, Hatay merkezli faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, Adıyaman Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında Sümerevler Mahallesi'ndeki millet bahçesindeki binayı çocuk kütüphanesi ve çocuklara yönelik sosyal tesise dönüştürecek.

Protokol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile dernek başkanı Mümtaz Gövce arasında imzalandı. Dernek, Hatay'da devam eden 5 eğitim yuvası çalışmalarına ek olarak bu yeni projeyi hayata geçiriyor.

bölgede çocuklara yönelik çalışmalar:

Derneğin müdahalesi, deprem izlerinin silindiği kentlerde çocukların normalleşme sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni tesis kütüphane, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarıyla çocukların gündelik hayatına destek sunacak şekilde tasarlanacak.

Başkan Tutdere sosyal medya paylaşımında, "Şehrimize ve çocuklarımıza verdikleri güçlü destek için derneğimize teşekkür ediyor; bu anlamlı ortaklığın Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Proje, yerel yönetim ile sivil toplum iş birliğinin somut bir örneği olarak sunuluyor.

PROTOKOL; BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE (SAĞDA) VE DERNEK BAŞKANI MÜMTAZ GÖVCE ARASINDA İMZALANDI.