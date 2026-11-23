lodos etkisiyle limanda bekleyiş

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çok sayıda balıkçıyı limana bağladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor, bölge kıyılarında uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda büyük gemi güvenli demirleme için kıyıya çekildi.

balıkçılar zamanı ağ bakımı ve tamirata çevirdi

Denize açılamayanlar, limanda geçirdikleri süreyi tekne ve av araçlarında bakım, ağ onarımı ve tadilat işlerine ayırıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu balıkçıların bu dönemi üretime hazırlık için değerlendirdiğini belirtti. Pehlivanoğlu, havanın yarın düzelmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını ve palamut ile lüfer avı için ağlarını denize bırakacaklarını söyledi.

büyük gemilerin kıyıya demirlemesi ve etkileri

Uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük geminin Tekirdağ kıyılarına demirlemesi, bölgedeki deniz trafiğini ve kıyı düzenlemelerini etkiliyor. Yetkililer ile liman işletmecileri, güvenli demirleme ve kıyı güvenliğinin sağlanması için izleme yapıyor. Balıkçıların kısa vadeli avlanma programı, hava koşullarına bağlı olarak normale dönecek.

Balıkçılar hava iyileşinceye dek limanda kalarak teknelerinde bakımını sürdürecek ve koşullar elverdiğinde palamut ve lüfer avına yeniden çıkacaklar.

DENİZDEKİ FIRTINANIN ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ NEDENİYLE AVLANMAYA ARA VEREN BALIKÇILAR, LİMANDA KALDIKLARI SÜREYİ AĞ BAKIMI, TAMİRAT VE TADİLAT İŞLERİYLE DEĞERLENDİRİYOR. BALIKÇILAR, HAVA ŞARTLARININ NORMALE DÖNMESİNİ BEKLERKEN TEKNELERİNDE VE AV ARAÇLARINDA BAKIM ÇALIŞMALARI YAPIYOR.