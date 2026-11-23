Düzce'de 23 Kasım 2022 depremi: dört yıl sonra

23 Kasım 2022'de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntının üzerinden dört yıl geçti. O dönemde ciddi maddi hasar meydana gelmesine rağmen kentte can kaybı yaşanmadı; ağır hasarlı yapılar hızla yıkıldı ve yerlerine depreme dayanıklı binalar inşa edildi.

depremin etkileri ve kentsel dönüşüm:

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, deprem yıl dönümünde yaptığı açıklamada yaşananların kent için bir sınav olduğunu vurguladı. Öztürk, "Depremin meydana geldiği dönemde ben de Aile ve Sosyal İl Müdürü olarak görev yapıyordum, biliyorsunuz. 5,9 büyüklüğündeki deprem, belki büyüklük olarak daha düşük gibi görünse de merkez üssünün yakın olması nedeniyle çok şiddetli hissedilmişti. O depremde yaklaşık 600 bağımsız bölüm yıkılmak durumunda kaldı. Ancak binalar görevini yaptı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Aslında o deprem, Düzce için bir dayanıklılık testi gibiydi. 1999 depreminden ders çıkararak yapılarımızı deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa etmemizin karşılığını o gün görmüş olduk." dedi.

Öztürk ayrıca deprem sonrası oluşan maddi zararların boyutuna dikkat çekti. "Çok şükür can kaybı olmadı ancak ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Biliyorsunuz, sadece 20'den fazla camimizi yeniden yapmak durumunda kaldık." sözleriyle başta ibadet yerleri olmak üzere kamu ve özel yapıların onarım süreçlerine işaret etti. Kırılan ve ağır hasar gören yapıların hızla tespit edilip yıkılarak yerlerine yönetmeliğe uygun yapılar inşa edilmesi, kentin hasarla mücadele yaklaşımının temelini oluşturdu.

devlet desteği ve hazırlıklar:

Öztürk, devletin deprem anında ve sonrasında vatandaşların yanında olduğunu belirterek, desteklerin eşya kayıplarına kadar genişletildiğini aktardı: "Dediğim gibi, deprem 5,9 büyüklüğündeydi ancak hissedilen şiddet çok daha fazlaydı. Evlerde eşya kalmadı. Fakat devletimiz, Allah razı olsun, vatandaşımızın yanındaydı. Kırılan bardaklara, zarar gören ev eşyalarına kadar vatandaşlarımızın zararları karşılandı."

Milletvekili, Düzce'nin bugün arama kurtarma ekipleri ve yenilenen yapı stoğuyla depreme hazır bir şehir olduğuna dikkat çekti: "Şu anda Düzce her anlamda depreme hazır. Arama kurtarma ekiplerimizle, depreme dayanıklı yapılarımızla hazırlıklı bir şehirde yaşıyoruz." sözleri kentin müdahale kapasitesine vurgu yaptı.

Özetle 23 Kasım depremi, Düzce için hem geçmiş deneyimlerin (1999 depremleri) sonuçlarını gösteren bir sınav hem de kentin afet yönetimi ve kentsel dönüşüm politikalarının doğrulandığı bir süreç oldu. Öztürk'ün ifadesiyle bu olay, bu coğrafyada deprem gerçeğiyle yaşamayı yeniden hatırlattı.

DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİ