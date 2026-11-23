ziyaretin ana hatları:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Milletvekili Mesut Bozatlı yeniden inşa çalışmaları kapsamında Azerbaycan Mahallesi'nde tamamlanan TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerle bir araya geldi. Yapılan ev ziyaretlerinde yetkililer, yeni konutlarına kavuşan ailelerle sohbet ederek talepleri ve izlenimleri dinledi.

mahalledeki atmosfer ve görüşmeler:

Ziyaretler sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti; aileler teslim edilen yeni yuvaların sağladığı güven ve rahatlıktan söz etti. Toptaş ile Bozatlı, mahallede yürütülen çalışmaların ve canlanan günlük yaşamın değerlendirmesini yaparken, vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri hakkında notlar aldı. Başkan Toptaş, ailelere yönelik iyi dileklerini dile getirerek 'Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuştuğunu görmek bizler için en büyük mutluluk. Yeni evlerinizde sağlık, huzur ve bereketle oturmanızı diliyorum. Nazik ziyaretleri ve Onikişubat’ımıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla milletvekilimize de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

diğer temas noktaları:

Toptaş ve Bozatlı ilçe programı kapsamında ayrıca Yamaçtepe Mahallesinde esnafla bir araya geldi, Kahramanmaraş Baro Başkanlığını ziyaret etti ve yapımı tamamlanan Onikişubat Gençlik Merkezini inceledi. Yetkililer, bölgedeki yeniden inşa sürecinin takipçisi olacaklarını ve ihtiyaç odaklı çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANI HANİFİ TOPTAŞ İLE AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MESUT BOZATLI, YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AZERBAYCAN MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN TOKİ KONUTLARINA YERLEŞEN DEPREMZEDE AİLELERE MİSAFİR OLDU.