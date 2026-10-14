Kütüphanede Ramazan Yıldız'ın adı yaşatılacak, miniklere kış desteği sağlandı

Sarıkaşık'ta anlamlı açılış

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Sarıkaşık köyünde, eğitim ve toplumsal dayanışma ekseninde bir araya gelen organizasyonla Şehit Ramazan Yıldız Kütüphanesi törenle açıldı. Etkinlik, Erzurum Valiliği koordinasyonunda, 8. Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu polis devreleri ile Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Kütüphanenin amacı:

Açılan kütüphaneyle çocukların kitaplara erişiminin artırılması, okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve eğitim yaşamlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Kütüphaneye verilen ad ile şehidin hatırasının yeni nesillerin hafızasında korunması amaçlanırken, kurum ve sivil aktörlerin bir araya gelmesi eğitime yönelik yerel yatırımların önemini gösterdi.

Minik Eller Üşümesin projesi:

Program kapsamında Macera Offroad tarafından yürütülen Minik Eller Üşümesin sosyal sorumluluk çalışması ile öğrencilere mont, bot, bere ve eldiven dağıtıldı. Kulüp başkanı Lokman Toptaş'ın aktardığına göre köy, Bingöl sınırında ve 2 bin 650 metre rakımda bulunuyor; kış koşullarının ağır geçtiği mahallede yaklaşık 75 öğrenciye ulaşıldı. Toptaş, ekip olarak Erzurum merkezden yaklaşık 120 kilometre yol kat ettiklerini ve miniklerle kurulan kısa sohbetlerin tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi. Proje 2016 yılından bu yana ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyor.

Protokol, aile ve toplumsal vurgu:

Programda protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları, polis devreleri ile Macera Offroad ekibi yer aldı. Erzurum Valisi Aydın Baruş etkinliğin sadece bir kütüphane açılışı olmadığını, çocukların hayallerine ve yarınlarına kapı aralandığını belirterek köy çocuklarının da fırsat eşitliğinden yararlanmasının önemine dikkat çekti. Şehidin kardeşi Meltem Yıldız ise kütüphaneyi kardeşinin adının yaşayacağı ve çocukların hayallerinin büyüyeceği bir mekân olarak nitelendirdi ve ailenin bu günü özel bulduğunu ifade etti.

Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü, arama-kurtarma ve doğa sporları faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de kırsal bölgelerde dayanışma örnekleri sunmaya devam ediyor. Açılış ve dağıtım etkinliği, şehitlerin hatırasını yaşatma, eğitime destek olma ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Erzurum'da Şehit Ramazan Yıldız'ın adı kütüphanede yaşatılacak: Minik kalpler kışa hazırlanacak