Kuyt: kadıköy’de enerjiyi sahaya yansıtacağız

Kuyt'ın maç öncesi mesajı:

Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahalarında ağırlayacakları Liverpool karşısında taraftarlardan ve oyunculardan beklentilerini açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında Kuyt, hem kişisel geçmişine hem de takımın içinde bulunduğu sürece değindi.

Kuyt, Liverpool ile olan geçmişinin ayrı bir önemi olduğunu söyleyerek "Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak" ifadelerini kullandı. Ancak şu an için ön planda olanın kendisi değil, takım performansı olduğunu vurguladı: "Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor."

Plan, enerji ve sahaya yansıyacak tutku:

Hollandalı çalıştırıcı, rakibin son dönemdeki etkili oyunundan söz ederek kendi ekibinin yaklaşımını özetledi: "Çok iyi bir planımız var. Enerjimizi verebilmek ve tutkuyu verebilmek önemli." Kuyt, Fenerbahçe kadrosunda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncular bulunduğunu hatırlatarak bu kalitenin en iyi takımlardan birine karşı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Maçın atmosferine dair beklentisini de net ifade etti: "Taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." Kuyt, Kadıköy'de oynanacak gecede taraftarların rolünü vurgulayarak oyuncuların sahaya çıktığı ilk andan itibaren destekleyici bir atmosfer beklediğini belirtti.

Görev değişimi ve kişisel hedefler:

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından takımın başına geçen Kuyt, bu görevlendirmenin kendisi için bir fırsat olduğunu söyledi. "Birazcık çılgınca olduğunu söylemem gerekiyor. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli" diyen Kuyt, oyuncularına genellikle "Beklenmeyeni bekleyin" mesajını verdiğini aktardı.

Kuyt, başkan Aziz Yıldırım'ın kendisini görevlendirmesinden memnun olduğunu ve kulübün alacağı kararlara güven duyduğunu ifade ederek, "Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim" diye konuştu. Teknik sorumlunun önceliği ise tamamen yarınki maça odaklanmak oldu.

Gelecek için umut ve sorumluluk:

Kuyt, son sonuçların taraftarları tatmin etmediğinin farkında olduklarını belirtti ve takım içinde iletişimi artırdıklarını söyledi. "Burada takımla iletişim kuruyoruz. Bir teknik direktör olarak sorumluluk almam gerekiyordu" diyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, Göztepe maçına atıfta bulunup futbolda bazen şansa ihtiyaç olduğunu da ekledi.

Toplantıyı kapatırken Kuyt, Fenerbahçe için büyük bir fırsat olarak nitelediği Liverpool maçında taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurguladı: "Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak."

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool maçında sahaya enerjilerini verebilmenin önemine dikkat çekerek, "Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe’nin harika oyuncuları var. Bunu Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesine karşı göstermemiz gerekiyor" dedi.