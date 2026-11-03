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Köy meydanında son veda: şehit Oğuz Şahin toprağa verildi

Van'da görevindeyken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Edirne Uzunköprü Kavakayazma köyünde ailesinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy meydanında son veda: şehit Oğuz Şahin toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uğurlama töreni

Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahinın Türk bayrağına sarılı naaşı, görev yaptığı Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolundan tören mangası eşliğinde memleketi Kavakayazma köyüne getirildi. Köy meydanında bir araya gelen yakınları ve komşuları, şehidin naaşı önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Törenin duygusal anları:

Şehidin annesi Sevinç, babası Hüseyin ile eşi Hazel Şahin cenaze sırasında güçlükle ayakta durdu. Eşinin kamuflajını giyen Hazel Şahin, tabuta sarılarak fenalık geçirircesine ağladı. Hazel Şahin'in, on beş gün önce çocuklarıyla birlikte eşinin yanına gittiğini söyleyerek verdiği tepki, törene katılanların duygularını derinden etkiledi.

Cenaze namazı ve defin:

Aile ve yakınlarından helallik alındıktan sonra, ikindi namazını müteakip şehit için cenaze namazı kılındı. Namazı Müftü Burhan Çakır kıldırdı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde gerçekleştirilen uğurlama sonrası şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılanlar, aileye başsağlığı diledi ve şehidin hizmetine ilişkin minnet duygularını paylaştı. Köydeki cenaze töreni, askerî tören unsurlarıyla birlikte halkın yoğun katılımıyla tamamlandı.

EDİRNE ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

EDİRNE ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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