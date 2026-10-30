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Bilecik’te genç basketbolculardan örnek mücadele ve madalya sevinci

Bilecik’te düzenlenen genç erkekler basketbol müsabakalarında okullar kıyasıya yarıştı; dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik’te genç basketbolculardan örnek mücadele ve madalya sevinci

Bilecik’te genç basketbolculardan örnek mücadele ve madalya sevinci

Okul Spor Faaliyetleri kapsamındaki Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla tamamlandı. Genç sporcular il genelinde düzenlenen karşılaşmalarda ter döktü ve turnuva sonunda başarı gösteren takımlara kupa ile madalyaları takdim edildi.

Müsabakaların akışı ve ödüllendirme:

Karşılaşmalar boyunca takımların disiplinli oyunu ve mücadele azmi öne çıktı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren ekiplerin başarıları tescillendi; kupa ve madalyalar takdim edilerek sporcuların emeği ödüllendirildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Müsabakalara katılan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum".

okul sporlarının uzun vadeli katkıları:

Bu tür organizasyonlar, yalnızca sıralama ve madalya için değil; gençlerin sorumluluk alma, iletişim kurma ve takım içinde rol üstlenme becerilerini geliştirmesi açısından da önem taşıyor. Okullar, antrenörler ve yerel idarelerin iş birliği ile gerçekleştirilen müsabakalar, genç sporcuların spor kültürünü derinleştirmesine katkı sunuyor.

Turnuva, Bilecik genelinde sporun teşvik edilmesi ve gençlere düzenli yarışma imkânı sağlanması bakımından örnek bir etkinlik olarak kayda geçti. Organizasyonda yer alan tüm paydaşlara teşekkür edildi ve gelecekte benzer etkinliklerin sürdürülmesi hedefi vurgulandı.

BİLECİK’TE BASKETBOL MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

BİLECİK’TE BASKETBOL MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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