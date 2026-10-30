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Sahada yoğun mesai: AK Parti Bilecik teşkilatı beş ilçede yol haritası belirledi

AK Parti Bilecik teşkilatı, Serkan Yıldırım ve Mustafa Toklu'nun katılımıyla Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı ve Bozüyük'te saha çalışmaları ile projeleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sahada yoğun mesai: AK Parti Bilecik teşkilatı beş ilçede yol haritası belirledi

AK Parti Bilecik teşkilatı beş ilçede değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde, Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Toklu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde yönetim kurulu toplantıları yapıldı. Toplantılarda ilçelerde yürütülen saha çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve yeni dönem projeleri masaya yatırıldı.

Toplantıların odağı:

Her ilçede mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve öncelikli hizmet alanlarının belirlenmesi üzerinde duruldu. Yerel yönetimler ile teşkilat arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, sahadan gelen geri bildirimlerin yerel politikalarla uyumlu hale getirilmesi amaçlandı. Toplantılarda saha ziyaretleri, vatandaşla doğrudan iletişim ve proje takibi konularında uygulama yöntemleri ele alındı.

Gelecek planları ve taahhütler:

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantılara katılan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Beş ilçemizde teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek ilçelerimizin mevcut çalışmalarını ve geleceğe yönelik projelerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle teşkilatlarımız arasındaki uyumu güçlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Katılımcılar, belirlenen önceliklere göre koordineli çalışma ve düzenli takip mekanizmaları kurma kararı aldı.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI 5 İLÇEDE SAHAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRDI

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI 5 İLÇEDE SAHAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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