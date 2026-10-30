Uluslararası destekle Antakya'ya sağlıklı yaşam merkezi kazandırıldı

Yeni merkez şehirde sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından, Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund kentlerinin desteğiyle Antakya'da hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden yapılanması çabaları çerçevesinde planlandı ve vatandaşların sağlık ile sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

sunulan hizmetler:

Merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor ve egzersiz, psikososyal danışmanlık ve çocuk gelişimi alanlarında programlar yürütülecek. Bu hizmetlerin bir arada sunulması, deprem sonrası fiziksel ve ruhsal iyileşme süreçlerine eş zamanlı destek sağlayacak şekilde tasarlandı. HBB yetkilileri, merkezin özellikle erişilebilirlik ve çok disiplinli müdahale açısından kentin ihtiyaçlarına yanıt vereceğini belirtti.

mali katkı ve uluslararası dayanışma:

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, merkezin yapımına Almanya’dan yaklaşık 1 milyon avro bağış yapıldığını, belediyenin ise projeye yaklaşık 3 milyon avro harcadığını açıkladı. Öntürk, deprem sonrasında gösterilen uluslararası dayanışmanın önemine işaret ederek merkezin vatandaşların iyileşme sürecine katkı sağlamasını temenni etti.

açılış töreni ve yerel değerlendirme:

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Aalen Belediye Başkanı Frederik Brütting, Kiel Kent Konseyi Başkanı Bettina Aust, Dortmund heyeti ve Çukurova Derneği Başkanı Yaşar Bağdat ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Masatlı, kentte sağlık altyapısının depremde ağır hasar gördüğünü, 7 hastanenin yıkıldığını ve şu anda 9 hastanenin hizmet verdiğini hatırlatarak dış destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Alman heyeti üyelerine hediye takdim edildi ve protokol eşliğinde açılış kurdelesi dualarla kesildi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin hizmete başlaması, deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde hem yerel kapasitenin artırılması hem de uluslararası ortaklıkların somut sonuçlar doğurmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ANTAKYA’DA ULUSLARARASI DAYANIŞMAYLA HAYATA GEÇİRİLEN SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI.