Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9660 +0,34%
Bist 10.993,73 -1,54%
Altın Gram 6.420,05 -0,82%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,66 +1,68%
--°

Uluslararası destekle Antakya'ya sağlıklı yaşam merkezi kazandırıldı

Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund kentlerinin desteğiyle Antakya'da açılan Sağlıklı Yaşam Merkezi, fizik tedavi, egzersiz, psikososyal danışmanlık ve çocuk gelişimi hizmeti verecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Uluslararası destekle Antakya'ya sağlıklı yaşam merkezi kazandırıldı

Yeni merkez şehirde sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından, Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund kentlerinin desteğiyle Antakya'da hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden yapılanması çabaları çerçevesinde planlandı ve vatandaşların sağlık ile sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

sunulan hizmetler:

Merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor ve egzersiz, psikososyal danışmanlık ve çocuk gelişimi alanlarında programlar yürütülecek. Bu hizmetlerin bir arada sunulması, deprem sonrası fiziksel ve ruhsal iyileşme süreçlerine eş zamanlı destek sağlayacak şekilde tasarlandı. HBB yetkilileri, merkezin özellikle erişilebilirlik ve çok disiplinli müdahale açısından kentin ihtiyaçlarına yanıt vereceğini belirtti.

mali katkı ve uluslararası dayanışma:

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, merkezin yapımına Almanya’dan yaklaşık 1 milyon avro bağış yapıldığını, belediyenin ise projeye yaklaşık 3 milyon avro harcadığını açıkladı. Öntürk, deprem sonrasında gösterilen uluslararası dayanışmanın önemine işaret ederek merkezin vatandaşların iyileşme sürecine katkı sağlamasını temenni etti.

açılış töreni ve yerel değerlendirme:

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Aalen Belediye Başkanı Frederik Brütting, Kiel Kent Konseyi Başkanı Bettina Aust, Dortmund heyeti ve Çukurova Derneği Başkanı Yaşar Bağdat ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Masatlı, kentte sağlık altyapısının depremde ağır hasar gördüğünü, 7 hastanenin yıkıldığını ve şu anda 9 hastanenin hizmet verdiğini hatırlatarak dış destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Alman heyeti üyelerine hediye takdim edildi ve protokol eşliğinde açılış kurdelesi dualarla kesildi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin hizmete başlaması, deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde hem yerel kapasitenin artırılması hem de uluslararası ortaklıkların somut sonuçlar doğurmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ANTAKYA’DA ULUSLARARASI DAYANIŞMAYLA HAYATA GEÇİRİLEN SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TÖRENLE...

ANTAKYA’DA ULUSLARARASI DAYANIŞMAYLA HAYATA GEÇİRİLEN SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı
images

Toparlar'da sabahın huzurunda cemaat buluşması
images

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim
images

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurt öğrencilerinden ilkokul duvarlarına renk, bahçeye oyun alanı

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek