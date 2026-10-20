Kuyucak'ta gençlere değer eğitimi: milli ve manevi kavramlar konuşuldu

ÇEDES projesi kapsamında bir araya geliş:

Kuyucak ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Kuyucak Müftülüğü ve Kuyucak Meslek Lisesi öğrencileri buluştu. Programın odağında gençlerin milli ve manevi bilinçlerinin güçlendirilmesi vardı.

söyleşinin içeriği ve katılımcı etkileşimi:

Etkinlikte konuşan Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir, milli ve manevi değerlerin günlük yaşamdaki yansımaları üzerine sunum yaptı ve gençlerle interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin soruları ve geri bildirimleri doğrultusunda, değerlerin önemi çeşitli örneklerle ele alındı ve gençlerin konuya ilgisi gözlendi.

amaçlar, sonuç ve teşekkür:

Kuyucak Müftülüğü yapılan açıklamada, programın amacı olarak öğrencilerin değer bilincini artırmayı ve toplumsal sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi gösterdi. Açıklamada ayrıca programa katılan öğrencilere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

AYDIN'IN KUYUCAK İLÇESİNDE ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM (ÇEDES) PROJESİ KAPSAMINDA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.