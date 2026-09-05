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Kuyucak’ta kurtuluş coşkusu 104. yılda sokaklara taştı

Kuyucak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı sabah törenleri, araç korteji ve lokma ikramıyla kutlandı; akşam konserlerle program sürecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuyucak’ta kurtuluş coşkusu 104. yılda sokaklara taştı

Sabah programı ve resmi törenler:

Kuyucak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri sabah programıyla başladı. Kuyucak Belediyesi tarafından organize edilen program, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Günün ilk bölümünde kültürel uygulamalar da öne çıktı; meydanda sunulan halk oyunları gösterileri katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve tören atmosferine renk kattı.

Araç korteji ve şehit anısına lokma ikramı:

Törenin ardından ilçe merkezindeki resmi kurumlar ve esnafın katıldığı bir araç korteji düzenlendi. Kortej, Kuyucak sokaklarında ilerleyerek 5 Eylül Kurtuluş Günü coşkusunu yaydı ve kent halkının kutlamaya katılımını artırdı. Araç kortejinin tamamlanmasının ardından, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programa Kuyucak Kaymakam Vekili ve Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri, ilçe siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı; katılım, yerel dayanışma ve anma bilincinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Akşam programı:

Günün resmi programının ardından kutlamalar gece konserleriyle sürecek. 5 Eylül Cumartesi saat 20.30’da sahne alacak Gökhan Atay, Hüseyin Uğurlu ve Sabahat Akkiraz konserleriyle etkinlikler devam edecek ve halkın katılımıyla son bulacak.

KUYUCAK&#039;IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 5 EYLÜL KURTULUŞ...

KUYUCAK'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 5 EYLÜL KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SABAH PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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