Kuyumcuda denenen alyansın çalınma anı güvenlik kamerasında

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kuyumcu iş yerine müşteri kılığında giren kadın, denemek üzere taktığı alyansı el çabukluğuyla cebine koyarak iş yerinden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve esnafın incelemesi sonucu hırsızlık olduğu belirlendi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, şüpheli olarak tespit edilen C.C. isimli kadın, kuyumcuda alyanslara bakarken beğendiği yüzüğü denemek için parmağına taktı. Bir süre sonra yüzüğü fark ettirmeden cebine koyan kadın bir müddet daha iş yerinde kaldıktan sonra ayrıldı. İş yeri sahibi veya çalışanları, güvenlik görüntülerini incelediklerinde 22 ayar, 5 gram ağırlığındaki ve 32 bin TL değerindeki alyansın eksik olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi.

kamera kayıtları ve soruşturma:

İhbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin C.C. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli, çaldığı alyansla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasında kaydedilen anları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak kullanılacak.

Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

Kuyumcuda parmağına taktığı 32 bin TL’lik yüzüğü el çabukluğuyla cebine koyan kadın kamerada