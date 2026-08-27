kuyumcunun dikkati sahte altın satışını engelledi

Sahte altın iddiasıyla gözaltı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde piyasaya sahte altın sürdükleri ileri sürülen iki kişi, ilçedeki bir kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Olayla ilgili çalışma, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından yürütüldü.

İncelemenin seyri:

Edinilen bilgiye göre şüpheliler B.Ü. ve K.A., ilçeye Zonguldak’tan altın getirdikleri tespit edildi. İddiaya göre şüpheliler daha önce aynı kuyumcuya 9 adet gram altın satmış, bir süre sonra yeniden gelerek bu kez 29 adet gram altın satmaya çalışmışlardır.

kuyumcunun rolü ve polise bildirim:

Kuyumcu, getirenlerin sunduğu altınları inceleyip şüphe duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ü. ve K.A. adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin incelemelerini devam ettirdiği bildirildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, iddiaların emniyet kayıtlarına dayandığını gösteriyor ancak soruşturmanın ve olası adli sürecin sonucuna göre yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sahte altın oyunu kuyumcunun dikkatiyle bozuldu: 2 kişi yakalandı