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Uzundere'de sağanak yaşamı ve ulaşımı aksattı

Erzurum Uzundere'de bastıran sağanak sel ve taşkınlara yol açtı; iki araç sürüklendi, Erzurum-Artvin karayolu kapandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzundere'de sağanak yaşamı ve ulaşımı aksattı

selin etkileri:

Erzurum'un Uzundere ilçesinde dün saat 16:00 civarında aniden bastıran yoğun sağanak kısa sürede sel ve taşkınlara neden oldu. İlçe merkezi ile Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar ve Sapaca mahalleleri sel sularından olumsuz etkilendi; birçok noktada cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Selin en yoğun hissedildiği Gölbaşı Mahallesinde iki araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Aynı mahallede, dağlardan gelen yoğun rusubat, taş ve çamur birikmesi sonucunda Gölbaşı Camii yolu tamamen ulaşıma kapandı ve bölgeye erişim güçleşti.

ulaşımda aksama ve güvenlik önlemleri:

Sel sularının ve taşınan malzemelerin yoğunlaştığı ana hattın üzerinde yer alan Erzurum-Artvin karayolunun Uzundere merkez geçişi, güvenlik nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen emniyet ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği geçici bir süreliğine servis yoluna yönlendirdi.

Kapalı yollara ilişkin çalışmalara kadar bölgeye ulaşımın kontrollü sağlanması ve olası yeni risklerin önlenmesi için ekipler uyarılarda bulundu.

müdahale ve hasar tespit çalışmaları:

Afetin ardından AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgede çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kapanan yolların açılması, birikintilerin temizlenmesi ve altyapıdaki olası zararların tespitine öncelik veriyor.

Uzundere Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ve AK Parti Uzundere İlçe Başkanı Harun Han selin etkilediği Gölbaşı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki hasar tespit ve temizlik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için yönlendirmelere uymalarını ve kapalı alanlara yaklaşmamalarını istiyor; çalışmaların tamamlanmasının ardından normal yaşamın kademeli olarak yeniden sağlanması hedefleniyor.

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASINDA MEYDANA GELEN SEL, HAYATI FELÇ...

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASINDA MEYDANA GELEN SEL, HAYATI FELÇ ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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