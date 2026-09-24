Kuzey Kore sınır hattı için menzili artırılmış 240 mm güdümlü roketatarı denedi

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Pyongyang yönetiminin geliştirilmiş 240 milimetrelik güdümlü çok namlulu roketatar sisteminin deneme atışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Resmi açıklamada, sistemin ülkenin güney sınırı boyunca ateş gücünü artıracağı ifade edildi.

testin teknik sonuçları:

KCNA haberi, denemenin otonom hassas güdüm sistemi kullanan ve menzili artırılmış roketlerin isabetliliğini gösterdiğini belirtti. Ajansa göre roketler, bir yörüngesel uçuş modunda 100 kilometre ve birleşik süzülme modunda 115 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildi.

askeri mesaj ve bölgesel etkiler:

Testi denetleyen Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Pak Jong-chon, saldırı güçlerinin güney sınırında yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayarak bu unsurları “en ölümcül ve en yıkıcı” olarak nitelendirdi. Bu ifadeler, yeni sistemin yalnızca menzil değil, aynı zamanda sınır hattındaki konuşlandırma ve caydırıcılık açısından da önem taşıdığını gösteriyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise ülkesinin nükleer statüsünün geri döndürülemez olduğunu belirterek Tahriklere karşı daha kararlı duruşa işaret etti.

Seul’deki uzmanlar, sistemin hassas güdüm kabiliyetinin bölgesel riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Lim Eul-chul, hassas güdümün Seul metropol bölgesindeki kilit tesisleri yalnızca birkaç metrelik hata payıyla hedef alabileceğini, bunun yoğun nüfuslu başkent bölgesine yönelik potansiyel bir tehdit ve psikolojik bir etkene dönüştüğünü belirtti.

KCNA açıklamaları, Kuzey Kore’nin silah geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni sistemlerle sınır hattındaki ateş gücünü artırmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

KUZEY KORE, GELİŞTİRİLMİŞ 240 MİLİMETRELİK GÜDÜMLÜ ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİNİN DENEME ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.