Dolar 48,8504 +0,04%
Euro 55,6383 -0,04%
Bist 12.999,71 -1,90%
Altın Gram 6.772,95 -0,14%
EUR/USD 1,1366 -0,19%
Brent Petrol 99,93 +1,84%
--°

Kuzey Kore sınır hattı için menzili artırılmış 240 mm güdümlü roketatarı denedi

Kuzey Kore, 240 milimetrelik güdümlü çok namlulu roketatarın deneme atışını açıkladı; KCNA'ya göre roketler 100 km ve 115 km menzile ulaştı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzey Kore sınır hattı için menzili artırılmış 240 mm güdümlü roketatarı denedi

Kuzey Kore sınır hattı için menzili artırılmış 240 mm güdümlü roketatarı denedi

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Pyongyang yönetiminin geliştirilmiş 240 milimetrelik güdümlü çok namlulu roketatar sisteminin deneme atışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Resmi açıklamada, sistemin ülkenin güney sınırı boyunca ateş gücünü artıracağı ifade edildi.

testin teknik sonuçları:

KCNA haberi, denemenin otonom hassas güdüm sistemi kullanan ve menzili artırılmış roketlerin isabetliliğini gösterdiğini belirtti. Ajansa göre roketler, bir yörüngesel uçuş modunda 100 kilometre ve birleşik süzülme modunda 115 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildi.

askeri mesaj ve bölgesel etkiler:

Testi denetleyen Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Pak Jong-chon, saldırı güçlerinin güney sınırında yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayarak bu unsurları “en ölümcül ve en yıkıcı” olarak nitelendirdi. Bu ifadeler, yeni sistemin yalnızca menzil değil, aynı zamanda sınır hattındaki konuşlandırma ve caydırıcılık açısından da önem taşıdığını gösteriyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise ülkesinin nükleer statüsünün geri döndürülemez olduğunu belirterek Tahriklere karşı daha kararlı duruşa işaret etti.

Seul’deki uzmanlar, sistemin hassas güdüm kabiliyetinin bölgesel riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Lim Eul-chul, hassas güdümün Seul metropol bölgesindeki kilit tesisleri yalnızca birkaç metrelik hata payıyla hedef alabileceğini, bunun yoğun nüfuslu başkent bölgesine yönelik potansiyel bir tehdit ve psikolojik bir etkene dönüştüğünü belirtti.

KCNA açıklamaları, Kuzey Kore’nin silah geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni sistemlerle sınır hattındaki ateş gücünü artırmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

KUZEY KORE, GELİŞTİRİLMİŞ 240 MİLİMETRELİK GÜDÜMLÜ ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİNİN DENEME ATIŞINI...

KUZEY KORE, GELİŞTİRİLMİŞ 240 MİLİMETRELİK GÜDÜMLÜ ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİNİN DENEME ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi
images

Karapınar'da taşımalı eğitim öncesi servis güvenliği gündeme geldi
images

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi hareket...
images

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraa...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye'nin bölgesel sorumluluğu ve terörle mücadelenin yeni adımları

Sinop rüzgârı TEKNOFEST'te dört birincilik ve 15 milyon TL ödülle döndü

Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği