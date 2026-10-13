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Kuzey Marmara Otoyolu'nda rampada yuvarlanan tır lastiği yön tabelasında durdu

Başakşehir istikametinde bir tırdan kopan lastik rampada hızlanarak metrelerce yuvarlandı; yön tabelasına çarpıp durması sürücülerde panik yarattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzey Marmara Otoyolu'nda rampada yuvarlanan tır lastiği yön tabelasında durdu

olayın gelişimi:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametinde sabah saatlerinde seyir halinde olan bir tırdan bir lastik koptu. Lastik, rampanın eğimiyle hız kazanarak kontrollü olmayan şekilde yola savruldu ve metrelerce yuvarlandı.

Yolda ilerleyen diğer araçların arasında kontrolsüz biçimde yol alan lastik, zaman zaman araçların manevra yapmasına neden olarak trafikte tehlikeli anlar oluşturdu. Son olarak lastik, yol kenarında bulunan bir yön tabelasına çarparak durdu.

görüntülerde neler görülüyor:

Olay anı, trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, büyük lastiğin rampada hızlanarak ilerlediği, bazı araçların lastikten kaçınmak için şerit değiştirdiği ve lastiğin yön tabelasına çarparak durduğu görülüyor.

oluşan risk ve dikkat çeken noktalar:

Kopan lastiğin yol üzerindeki kontrolsüz hareketi, özellikle rampa gibi eğimlerin bulunduğu kesimlerde hızla tehlike yaratabileceğini gösterdi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi; ancak görüntüler, benzer durumlara karşı sürücülerin temkinli olması gerektiğini ortaya koydu.

Olayla ilgili soruşturma veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; mevcut görüntüler durumu belgeleyerek olası risklere dikkat çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırdan kopan lastik trafikte korku dolu anlar yaşattı: O anlar...

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırdan kopan lastik trafikte korku dolu anlar yaşattı: O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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