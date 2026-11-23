Ülke genelinde kesintiler ve hava sahası kapatıldı:

Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen bir günlük genel grev, ülke gündemini tümüyle etkisi altına aldı. 07.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke havayolları için hiçbir uçuş yapılamadı; hava sahasından sorumlu Skeyes çalışanlarının greve katılması sonucu sivil hava trafiği durdu.

Toplu taşıma hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşandı; kamu hizmetlerinin bir kısmı dururken, kent içi geçişlerde ve tren seferlerinde planlı programlar bozuldu. Grev çağrısında bulunan sosyalist sendika FGTB ile Yeşiller olarak bilinen SCS, hükümetin bütçe tedbirlerine karşı 11’inci kez genel greve gitti.

Brüksel'deki gösteriler ve katılım:

Başkent Brüksel'de sabah saatlerinde, özellikle Frankofon kesiminden gelen göstericiler merkez anayollarda yürüdü. Sol siyasi partilerin desteğini de alan yürüyüşte çalışanlar, emekliler ve kamu kesiminden farklı sektör temsilcileri, yapılan kesintileri protesto etti. Göstericiler hükümeti, bütçe açığını çalışanların sırtından kapatma politikasını değiştirmeye çağırdı.

Basında yer alan farklı haberlere göre protestolara 50 bin ila 70 bin kişinin katıldığı aktarıldı. Öğle saatlerinde yürüyüşler Midi tren garı civarında sonlandı; ancak katılımcılar ve göstericiler gün boyunca farklı sokaklarda yeniden toplandı.

Çatışmalar ve güvenlik müdahalesi:

Yürüyüşün resmi etkinliklerinin sona ermesinin ardından bazı siyah giyimli gruplar yeniden Midi tren garı etrafında toplandı. Bu grupların bir araç yakıp polise taş ve cam şişelerle saldırdığı, polis tarafından TOMA araçları ve göz yaşartıcı biber gazıyla müdahale edildiği bildirildi.

Polisin göstericileri dağıtmaya çalıştığı ancak grupların her seferinde farklı sokaklardan yeniden toplanarak olayların öğleden sonra da sürdüğü belirtildi. Olaylara ilişkin resmi makamlarca herhangi bir gözaltı ya da yaralanan polis sayısı açıklanmadı.

Hükümetin arayışları ve kraliyet görüşmesi:

Hükümet, bütçe açığını kapatmak için 10 milyar euro kaynak bulma hedefiyle kamu desteklerinde kesintiye gitmeyi öngörüyor; bu politika grevin temel itiraz noktalarından biri oldu. Başbakan Bart De Wever durumu görüşmek üzere Belçika Kralı Philippe ile bir araya geldi.

Kraliyet makamlarından yapılan açıklamaya göre, görüşmede henüz bir anlaşmaya varılamadı ve Kral Philippe, Başbakan De Wever'e görüşmelere devam etme yetkisini uzattı. Açıklamada hükümetin çalışmaları için herhangi bir zaman sınırlaması konulmadığına dikkat çekildi.

Grev ve gösteriler, Belçika kamuoyunda devam eden bütçe tartışmalarını ve toplum kesimleri arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Yetkililer ve sendikalar arasında sürecek görüşmeler, önümüzdeki günlerde yeni adımları belirleyecek.

Belçika'da yaşanan ekonomik kriz ve hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto için yapılan genel grev nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında tüm uçuşlar iptal edilirken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.