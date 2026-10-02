Kuzey surları güçlendiriliyor: Niksar Kalesi restorasyona hazırlanıyor

Niksar ilçesinin simge yapılarından olan tarihî Niksar Kalesinin, Maduru Deresi'ne bakan kuzey yamaçlarındaki surlarında yapılacak restorasyon için ihale tamamlandı ve proje artık sözleşme aşamasında. Çalışma, can ve mal güvenliğini tehdit eden bölümlerin güçlendirilmesini hedefliyor.

projenin kapsamı ve ihaleyle ilgili bilgiler:

İhalenin Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapıldığını açıklayan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, projenin merkezi yönetim yatırımları kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Perçi, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da başladığını belirterek, "Sokak sağlıklaştırma projesinin ihalesi Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ulu Cami’nin karşısında, Kale Kapısı’ndan itibaren o sokağın sağlıklaştırma çalışmaları başladı." ifadelerini kullandı.

Perçi ayrıca, kale surlarının kuzey tarafındaki restorasyon işinin de ihale edilip şu an sözleşme aşamasına geldiğini ve kuzey surlarının restorasyonunun planlandığını vurguladı.

kazı çalışmaları ve gelecek planları:

Kale çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları da yürütülüyor. Perçi, yaz döneminde üç aylık bir kazı çalışmasının gerçekleştirildiğini ve kazıların hâlen müze kazısı statüsünde devam ettiğini aktardı.

Çalışmaların Geleceğe Miras Projesi kapsamında teklif sunularak ve hedef olarak da çalışmaların Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsüne dönüştürülmesinin bulunduğunu söyleyen Perçi, Niksar Belediyesi'nin sorumluluğundaki koruma alanı ile ilgili alan yönetimi projesine ise henüz başlanamadığını ekledi.

Proje tamamlandığında, hem surların yapısal güvenliği sağlanacak hem de kentin tarihî dokusunun korunmasına yönelik adımlar atılmış olacak.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE, TARİHÎ NİKSAR KALESİ’NİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK TAŞIYAN KUZEY SURLARININ RESTORASYONU İÇİN İHALE TAMAMLANARAK SÖZLEŞME AŞAMASINA GEÇİLDİ.