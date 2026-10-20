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Kuzeydeki yükseliş: Erzurum Teknik Üniversitesi UI GreenMetric 2026'da sıralamasını iyileştirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da toplam 6.055 puanla dünya 856'ncısı, Türkiye 88'incisi ve Avrupa 206'ncısı oldu; puanı 5.330'dan yükseldi ve kayda değer ilerleme gösterdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kuzeydeki yükseliş: Erzurum Teknik Üniversitesi UI GreenMetric 2026'da sıralamasını iyileştirdi

erzurum teknik üniversitesi'nin 2026 performansı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarında dünya genelinde 856'ncı, Türkiye'de 88'inci ve Avrupa'da 206'ncı sırada yer aldı. Üniversitenin toplam puanı 6.055 olarak kaydedildi; bu sonuçla ETÜ, 2025'teki 5.330 puandan önemli bir artış gösterdi.

sıralamadaki ilerlemenin boyutları:

ETÜ, 2025 yılı sonuçlarına kıyasla dünya sıralamasında 105, Türkiye sıralamasında 9 ve Avrupa sıralamasında 23 basamaklık yükseliş kaydetti. 2026'da UI GreenMetric metodolojisinde yapılan güncelleme kapsamında değerlendirmeye yeni eklenen Yönetişim ve Dijitalleşme kategorisiyle birlikte sıralama artık yedi kategori üzerinden gerçekleştirildi; bu değişiklik kurumların farklı alanlardaki uygulamalarını daha kapsamlı değerlendirmeye aldı.

kategori performansları:

ETÜ'nün en yüksek performans gösterdiği alan Ulaşım oldu; bu kategoride üniversite 1.700 üzerinden 1.337,5 puan ve yüzde 78,7 başarı oranı elde etti. Diğer kategorilerdeki performanslar ise şu şekilde sıralandı: Yönetişim ve Dijitalleşme %68, Yerleşke ve Altyapı %66,8, Atık Yönetimi %64,7, Enerji ve İklim Değişikliği %54,3, Eğitim ve Araştırma %53,1 ve Su Yönetimi %32,7. Bu dağılım, ETÜ'nün özellikle ulaşım ve altyapı alanlarında güçlü uygulamalar geliştirdiğini gösteriyor.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Çakmak şu ifadeleri kullandı: "UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünya, Türkiye ve Avrupa genelinde kaydettiğimiz ilerleme bizler için memnuniyet verici. Sürdürülebilirlik, yalnızca çevrenin korunmasıyla sınırlı olmayan; doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların etkin yönetimi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanı kapsayan önemli bir sorumluluk. Üniversitelerin bu konularda örnek uygulamalar geliştirmesi ve sürdürülebilirlik anlayışını eğitim ve araştırma faaliyetleriyle desteklemesi büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, emeklerinden dolayı Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğümüze teşekkür ediyorum."

ETÜ'nün 2026 sonuçları, üniversitenin sürdürülebilirlik uygulamalarını kurumsal bir yaklaşım içinde geliştirdiğini ve uluslararası karşılaştırmalarda ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Kategorilerdeki dağılım, önümüzdeki dönemde odaklanılacak alanları da işaret ediyor; özellikle su yönetimi gibi düşük performans gösterilen alanlarda iyileştirme fırsatları bulunuyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, UI GREENMETRİC WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2026 SONUÇLARINDA DÜNYA...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, UI GREENMETRİC WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2026 SONUÇLARINDA DÜNYA GENELİNDE 856’NCI, TÜRKİYE’DE 88’İNCİ VE AVRUPA’DA 206’NCI SIRADA YER ALARAK ÜÇ SIRALAMADA DA İLERLEME KAYDETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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