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Türk devletleri ankara'da 13. zirve gündemini şekillendirdi

TDT dışişleri bakanları Ankara'da toplandı; 29 Ekim'deki görüşmede Ankara Bildirisi taslağı, iş birliği adımları ve 2027 bütçeleri konuşuldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türk devletleri ankara'da 13. zirve gündemini şekillendirdi

Türk devletleri ankara'da 13. zirve gündemini şekillendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, TDT 13’üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ temasıyla düzenlenen zirve hazırlıkları çerçevesinde toplanan bakanlar, örgütün önceliklerini ve taslak belgeleri değerlendirdi.

Toplantı katılımcıları ve açılış:

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği ve moderatörlük yaptı; açılış konuşmasını Fidan gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan isimler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev yer aldı. Toplantı, 29 Ekim tarihinde düzenlendi ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de bakanlarla birlikte bulundu.

Gündem maddeleri ve taslak kararlar:

Bakanlar, Ankara Bildirisi taslağı ile Devlet Başkanları Konseyi'ne sunulacak diğer belgeleri ele aldı. Görüşmelerde teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik taslak kararlar ve kurumsal yapının güçlendirilmesine dönük adımlar tartışıldı. TDT Sekretaryası faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Sekreter Ömüraliyev, teşkilat içindeki iş birliğinin 65'ten fazla alana yayıldığını bakanlarla paylaştı.

Ayrıca toplantıda Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ve diğer önemli belgeler değerlendirildi; sekretarya ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçeleri gündeme alındı. Toplantıya TDT Aksakallar Konseyi başkanı ve üyeleri ile TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Yatırım Fonu ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcileri de iştirak etti.

Değerlendirmeler ve ileriye dönük adımlar:

Katilimcilar bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşerek teşkilatın önceliklerini değerlendirdi. Bakanlar, görev süresinin sona yaklaşması nedeniyle Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev'e kurumsal gelişime katkıları ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Toplantıda şekillendirilen taslaklar, Devlet Başkanları Konseyi'nin değerlendirmesine sunulacak ve zirve sürecinde nihai kararlar alınacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI, ‘TDT 13&#039;ÜNCÜ ZİRVESİ&#039;...

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI, ‘TDT 13'ÜNCÜ ZİRVESİ' KAPSAMINDA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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