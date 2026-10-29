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Kırşehir'de 29 ekim coşkusu Ahi Stadyumu'nda yağmura rağmen sürdü

Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı; jandarma gösterileri ve kortej ilgi gördü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kırşehir'de 29 ekim coşkusu Ahi Stadyumu'nda yağmura rağmen sürdü

Kırşehir'de 29 Ekim programı:

Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı, Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program, Kırşehir Valiliği'nde kabul edilen tebriklerin ardından stadyumdaki anma ve geçit törenleriyle sürdü. Vatandaşlar ve öğrenciler törende yoğun ilgi gösterdi.

Valilikte tebrikler ve tören konuşması:

Tören öncesinde Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliği'nde tebrikleri kabul etti ve ardından Ahi Stadyumu'ndaki programa geçti. Vali Demiryürek törende şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin varisi Türk Milleti’nin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Millî Mücadele’yi sevk ve idare eden Gazi Meclis’in mensuplarını şükranla anıyorum. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir."

Gösteriler, kortej ve yağmur anı:

Programda jandarma birlikleri tarafından gerçekleştirilen gösteriler ve geçit töreni izleyenlerden ilgi gördü. Kısa süreli yağış sırasında öğretmenlerin öğrencileri yağmurdan korumak amacıyla üzerlerine şemsiye tuttuğu gözlendi. Tören, stadyumdaki gösteriler ve anma etkinlikleriyle devam etti.

KIRŞEHİR&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI...

KIRŞEHİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. AHİ STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE JANDARMA BİRLİKLERİNİN GÖSTERİLERİ VE GEÇİT TÖRENİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİYLE İZLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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