UBP'de birlik vurgusu: tek başına iktidara kilitlenme sözü

Kampanya çıkışı ve toplantı mesajı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 6 Aralık 2026 tarihinde yapılacak erken milletvekili genel seçimi öncesinde partisinin 50 milletvekili adayıyla bir araya geldi. Toplantıda Üstel, partinin seçim hazırlıklarını birlik ve dayanışma içinde yürüttüğünü vurguladı ve hedeflerini net biçimde dile getirdi.

Adaylar ve parti içi dayanışma çağrısı:

Üstel, aday belirleme sürecinde yaşanan rekabetin geride bırakılması gerektiğini söyledi. Toplantıdaki mesajında, listede yer alan 50 adayın Ulusal Birlik Partisi’nin sorumluluğunu taşıdığını belirtti ve seçim sürecinde tüm teşkilatların ortak çalışmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, listede yer alamayanların da partinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi ve kimsenin dışlanmayacağı garantisini verdi.

Parti içi birlik çağrısını tekrarlayan Üstel, "Şimdi birlik zamanıdır" ifadesiyle milletvekili adaylarına birbirlerini destekleme çağrısında bulundu ve omuz omuza çalışma çağrısı yaptı.

İktidar hedefi ve muhalefete eleştiri:

Üstel, UBP’nin örgütlü yapısını koruduğunu savunarak partinin yeniden iktidar olacağına inandığını ifade etti. Muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’yi (CTP) hedef alan Üstel, muhalefetin söylemlerini proje üretme eksikliği üzerinden eleştirdi. Konuşmasında, UBP’nin hizmet odaklı bir programla seçmenin karşısına çıkacağını ve muhalefetin daha çok yıkıcı söylemlerle meşgul olduğunu söyledi.

Üstel, muhalefete karşı sert bir ayrım yaparak "Onların işi muhalefet, iktidar bizim işimiz" dedi ve "Biz yapacağız diyoruz, onlar 'Bozacağız' diyorlar" şeklinde partisi ile muhalefet arasındaki farklı bakışı özetledi.

Seçim vaatleri ve öncelikli projeler:

Seçim kampanyasında yeni dönem yatırımlarının ön plana çıkarılacağı bilgisini veren Üstel, 2027 yılında hizmete açılması planlanan hastaneler, ulaşım ağına eklenecek 150 kilometrelik yeni yollar, sosyal konut projeleri, büyük ölçekli enerji yatırımları ile gençlere ve kadınlara yönelik istihdam hedeflerinin seçmene anlatılacağını dile getirdi. Üstel, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca, teşkilatlara ve adaylara duyduğu güveni tekrarlayan Üstel, birlik korunarak halkla bağların güçlendirileceğini ve bunun yeni hizmetlerin önünü açacağını ifade etti. Konuşma, UBP'nin seçime hazırlanırken hem örgütsel disipline hem de somut yatırım vaatlerine odaklandığını gösterdi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI VE ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI ÜNAL ÜSTEL, 6 ARALIK 2026 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ ÖNCESİNDE, "TEK BAŞINA İKTİDAR HEDEFİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" İFADELERİNİ KULLANDI.