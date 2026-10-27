Dolar 49,7802 +0,01%
Euro 55,5642 -0,17%
Bist 11.144,79 -0,06%
Altın Gram 6.413,24 -0,78%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 111,16 +0,38%
--°

Lapseki'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 17 AJA 180 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi; sürücü Volkan Yıldırım hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Lapseki'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Lapseki'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Volkan Yıldırım idaresindeki 17 AJA 180 plakalı traktör yol kenarına savrularak şarampole devrildi. Kaza, Lapseki Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Volkan Yıldırımın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve kolluk ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar yürütülecek adli ve idari soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI...

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı
images

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi
images

Güven tuzağı: polis kılığına girenler 70 yaşındaki kadının 1,2 kilo altınını tes...
images

Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

Çivril başkanı Dere: sandığın iradesine saygı gösterilmeli

Osmaniye'de hastane tatbikatı: patlama, kimyasal sızıntı ve yangına hazırlık

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı