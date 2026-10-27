Lapseki'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Volkan Yıldırım idaresindeki 17 AJA 180 plakalı traktör yol kenarına savrularak şarampole devrildi. Kaza, Lapseki Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Volkan Yıldırımın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve kolluk ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar yürütülecek adli ve idari soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.