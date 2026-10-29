Sabahın ilk ışıklarında kapısına diktiği Türk bayrağıyla duygulandırdı

Karasu'da 29 Ekim sabahı bayrak dikme anı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Mankan (77), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı evinin önüne Türk bayrağı asma kararı aldı. Sabahın ilk saatlerinde elinde bir sopa ile bahçe kapısına gelen Mankan, zorluklara rağmen bayrağı dikmek için çaba gösterdi.

o anlar güvenlik kamerasına yansıdı:

Çevredeki bir güvenlik kamerası, Mankan'ın dakikalar süren mücadelesini kaydetti. Görüntülerde, yaşına rağmen direnen Mankan'ın sopa yardımıyla bahçe kapısının dibine Türk bayrağı dikmeyi başardığı görülüyor.

çevredekilerin tepkisi ve duygusal anlar:

Mankan'ın kararlı davranışı, yoldan geçenleri ve komşuları duygulandırdı; görüntüler sosyal çevrede paylaşılırken, insanlar adama gösterdiği azim nedeniyle takdir sundu. O anlar, bayram coşkusunun kişisel ve samimi bir ifadesi olarak kayda geçti.

Basit bir sabah ritüeli gibi görünse de, 77 yaşındaki Mankan'ın davranışı, bayramın anlamına bağlılığın küçük ama güçlü bir simgesi olarak değerlendirildi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SABAHI YAŞANAN ANLAMLI BİR ANLAMLI OLAYDA, YAŞLI BİR ADAMIN SABAH SAATLERİNDE İLK İŞ OLARAK EVİNİN KAPISINA TÜRK BAYRAĞI ASTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.