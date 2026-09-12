Limak 50. yılında ENR listesinde 51'inci sıraya yükseldi

ENR sıralamasında yükseliş:

Limak İnşaat, Engineering News-Record (ENR) tarafından açıklanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2026 listesinde, geçen yıla göre 10 basamak yükselerek 51'inci sırada yer aldı. Listede şirketlerin 2025 yılında kendi ülkeleri dışında yürüttükleri projeler dikkate alınırken, Limak bu yıl 48 Türk şirketi arasında üçüncü oldu.

Küresel ve Türkiye ölçeğinde tablo:

ENR listesine göre, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinin toplam geliri yüzde 9,7 artarak 550,6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlerin uluslararası proje gelirleri ise toplam 24,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye, 48 şirketle firma sayısı bakımından Çin'in ardından ikinci sırada yer alırken, uluslararası proje gelirlerindeki yüzde 4,5'lik payıyla iki basamak yükselerek dünyada yedinci sıraya çıktı.

Faaliyet alanları ve öne çıkan projeler:

1976 yılında kurulan Limak, bugün 14 ülkede yaklaşık 50 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirket bugüne kadar toplam değeri 25 milyar doları aşan 200'ün üzerinde projeyi tamamladı; havalimanı, otoyol, liman, raylı sistem, hidroelektrik santral, endüstriyel tesis ve stadyum gibi alanlarda çalıştı. Türkiye'deki somut örnekleri arasında 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, İstanbul Havalimanı, İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi ve Yusufeli Barajı bulunuyor.

Limak'ın güncel uluslararası proje portföyünde ise Barselona'daki Spotify Camp Nou Stadyumu Yenileme ve Genişletme Projesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Dubai Metro Mavi Hat Projesi öne çıkıyor.

Şirket, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini büyütürken, farklı coğrafyalarda edindiği proje geliştirme ve yönetme deneyimini yeni yatırımlara aktarmayı sürdürüyor. Güçlü yerel ortaklıklarla varlığını derinleştirmeyi ve yüksek mühendislik kapasitesi gerektiren projelerle Türkiye'nin küresel müteahhitlik sektöründeki konumuna katkı sağlamayı hedefliyor.

LİMAK İNŞAAT, ENGİNEERİNG NEWS-RECORD’UN (ENR) ‘DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ’ 2026 LİSTESİNDE, GEÇEN YILA GÖRE 10 BASAMAK YÜKSELEREK 51’İNCİ SIRADA YER ALDI. 50’NCİ YILINI KUTLAYAN LİMAK’IN GÜNCEL PORTFÖYÜNDE AVRUPA’DAN KÖRFEZ BÖLGESİNE KADAR UZANAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER YER ALIYOR.