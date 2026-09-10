Lisede başlayan serüven: Büşra Sayi Çelik su yüzeyinde ebru sanatını sergiledi

Bilecik'te ilgi çeken performans:

Bilecik'te düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustaları eserlerini sergiledi. Etkinlikte en çok ilgi gören çalışmalardan biri, Bursa'dan gelen ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik'in performansı oldu. Lisede başlayan ebru yolculuğunu ve sahada izleyiciyle kurduğu bağı bu şölen ortamında görünür kıldı.

Eğitim ve çalışma süreci:

Büşra Sayi Çelik, ebruya lise yıllarında başladığını ve üniversite döneminde de sürdürdüğünü anlattı. Sanata girişini tarif ederken, "2018 yılında hocam Alparslan Babaoğlu ile yollarımız kesişti. O zamandan beri kendisiyle çalışmalarımı sürdürmekteyim" dedi. Çelik, ebrunun izleyicilere çoğu zaman kolay gibi göründüğünü fakat eserin ortaya çıkışından önce yapılan hazırlıkların oldukça zahmetli olduğuna dikkat çekti. Malzemelerin hazırlanması ve özellikle doğal bileşenlerin kıvamının tutturulması gibi aşamaların zaman aldığına vurgu yaptı.

Teknik ayrıntılar ve izleyici merakı:

Çelik, ebru tekniğini şöyle özetledi: "Ebru sanatını, yoğunlaştırılmış bir sıvının üzerinde boyaların yüzdürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Kullandığımız malzemeler tamamen doğal. Büyükbaş hayvanın sığır ödünü kaynatıp boyalara damlatarak, boyaların suyun yüzeyinde açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu desenleri kâğıda tatbik ediyoruz." Ortaya çıkan eserlerin cilt sanatında, kitap ayracında, pervazlarda veya tablolar olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Gösteri sırasında izleyicilerin gözlerindeki merakı gördüklerini söyleyen Çelik, suyun yüzeyinde oluşan desenin kâğıda hiç bozulmadan nasıl geçtiğinin özellikle izleyiciler ve özel gereksinimli çocuklar tarafından ilgi çektiğini aktardı. "Ebru sanatı gerçekten seviliyor. Saatlerce teknenin başında vakit geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz" sözleri, işin hem teknik hem de duygusal boyutunu ortaya koydu.

Şölen gibi halka açık etkinlikler, hem sanatın görünürlüğünü artırıyor hem de geleneksel tekniklerin yeni kuşaklarla buluşmasına zemin hazırlıyor. Çelik'in çalışmaları, ebrunun hem zanaat hem de sanat kimliğini bir arada sunduğunun güncel bir örneğini oluşturdu.

BÜŞRA SAYİ ÇELİK, LİSEDE OKURKEN 2018 YILINDA YOLUNUN KESİŞTİĞİ BİR ÖĞRETMENİ SONRASI EBRU SANATIYLA UĞRAŞMAYSA BAŞLADI.