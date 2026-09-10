Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,5733 +0,13%
Bist 14.530,34 +0,17%
Altın Gram 6.948,72 -0,08%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 100,84 -0,37%
--°

Lisede başlayan serüven: Büşra Sayi Çelik su yüzeyinde ebru sanatını sergiledi

Lisede tanıştığı öğretmeniyle 2018'de ebruya başlayan Büşra Sayi Çelik, Bilecik Yaşayan Miras Şöleni'nde doğal malzemelerle hazırladığı eserleri sergiledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Lisede başlayan serüven: Büşra Sayi Çelik su yüzeyinde ebru sanatını sergiledi

Bilecik'te ilgi çeken performans:

Bilecik'te düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustaları eserlerini sergiledi. Etkinlikte en çok ilgi gören çalışmalardan biri, Bursa'dan gelen ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik'in performansı oldu. Lisede başlayan ebru yolculuğunu ve sahada izleyiciyle kurduğu bağı bu şölen ortamında görünür kıldı.

Eğitim ve çalışma süreci:

Büşra Sayi Çelik, ebruya lise yıllarında başladığını ve üniversite döneminde de sürdürdüğünü anlattı. Sanata girişini tarif ederken, "2018 yılında hocam Alparslan Babaoğlu ile yollarımız kesişti. O zamandan beri kendisiyle çalışmalarımı sürdürmekteyim" dedi. Çelik, ebrunun izleyicilere çoğu zaman kolay gibi göründüğünü fakat eserin ortaya çıkışından önce yapılan hazırlıkların oldukça zahmetli olduğuna dikkat çekti. Malzemelerin hazırlanması ve özellikle doğal bileşenlerin kıvamının tutturulması gibi aşamaların zaman aldığına vurgu yaptı.

Teknik ayrıntılar ve izleyici merakı:

Çelik, ebru tekniğini şöyle özetledi: "Ebru sanatını, yoğunlaştırılmış bir sıvının üzerinde boyaların yüzdürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Kullandığımız malzemeler tamamen doğal. Büyükbaş hayvanın sığır ödünü kaynatıp boyalara damlatarak, boyaların suyun yüzeyinde açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu desenleri kâğıda tatbik ediyoruz." Ortaya çıkan eserlerin cilt sanatında, kitap ayracında, pervazlarda veya tablolar olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Gösteri sırasında izleyicilerin gözlerindeki merakı gördüklerini söyleyen Çelik, suyun yüzeyinde oluşan desenin kâğıda hiç bozulmadan nasıl geçtiğinin özellikle izleyiciler ve özel gereksinimli çocuklar tarafından ilgi çektiğini aktardı. "Ebru sanatı gerçekten seviliyor. Saatlerce teknenin başında vakit geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz" sözleri, işin hem teknik hem de duygusal boyutunu ortaya koydu.

Şölen gibi halka açık etkinlikler, hem sanatın görünürlüğünü artırıyor hem de geleneksel tekniklerin yeni kuşaklarla buluşmasına zemin hazırlıyor. Çelik'in çalışmaları, ebrunun hem zanaat hem de sanat kimliğini bir arada sunduğunun güncel bir örneğini oluşturdu.

BÜŞRA SAYİ ÇELİK, LİSEDE OKURKEN 2018 YILINDA YOLUNUN KESİŞTİĞİ BİR ÖĞRETMENİ SONRASI EBRU...

BÜŞRA SAYİ ÇELİK, LİSEDE OKURKEN 2018 YILINDA YOLUNUN KESİŞTİĞİ BİR ÖĞRETMENİ SONRASI EBRU SANATIYLA UĞRAŞMAYSA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İç mimar Ceylan İzsiz: kentsel dönüşümle güvenli ve verimli yaşam alanları inşa...
images

Çintay yeniden aday: Bingöl için üretim, istihdam ve yatırım vurgusu
images

Bingöl için yeniden aday Çintay: üretim, istihdam ve üyelerin işini büyütme hede...
images

Siirt'te tayfi üzümü hasadı başladı, yapraklar Avusturya'ya ihraç ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşte ağız kontrolü çocuğun derse odaklanmasını destekler

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce'de kadınlar belediye projelerini yerinde keşfetti

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı