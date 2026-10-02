Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de öğrencilere siber suç farkındalığı kazandırıldı

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Amaç, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve hem maddi hem manevi zararların en aza indirilmesidir.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen etkinlikte nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın hayata etkisi detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri örnek vakalar ve alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve hedefler:

Bilgilendirme; Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eskişehir Atatürk Lisesi olmak üzere iki okulda yapıldı. Toplam 146 öğrenci ve 6 öğretmene ulaşan faaliyet, okul merkezli farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yetkililer, siber suçlarla mücadele ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERE SİBER SUÇLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI.