Dolar 49,1415 +0,13%
Euro 55,2375 +0,04%
Bist 12.326,01 +0,63%
Altın Gram 6.641,89 +0,04%
EUR/USD 1,1238 -0,06%
Brent Petrol 99,95 -2,31%
--°

Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY kapsamında iki lisede 146 öğrenci ve 6 öğretmene siber suçlar, güvenli internet eğitimi verdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de öğrencilere siber suç farkındalığı kazandırıldı

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Amaç, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve hem maddi hem manevi zararların en aza indirilmesidir.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen etkinlikte nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın hayata etkisi detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri örnek vakalar ve alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve hedefler:

Bilgilendirme; Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eskişehir Atatürk Lisesi olmak üzere iki okulda yapıldı. Toplam 146 öğrenci ve 6 öğretmene ulaşan faaliyet, okul merkezli farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yetkililer, siber suçlarla mücadele ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERE SİBER SUÇLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERE SİBER SUÇLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis sonar destekli dalgıç aram...
images

Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı
images

Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye se...
images

Ani sağanak, Çerkezköy caddesini göle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı