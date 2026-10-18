Liseliler afet tatbikatıyla bilinçlendi

Okulda eğitim ve tatbikat:

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi. Program, öğrencilerin olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamayı hedefledi.

Eğitimin hedefleri ve uygulama:

Eğitim, öğrencilerin afetler hakkında temel bilgi edinmesi, güvenli davranış biçimlerini kavraması ve acil durumlarda nasıl hareket edeceklerine dair farkındalık kazandırılması amacıyla planlandı. Eğitim sonrasında okulda bir tahliye tatbikatı gerçekleştirildi ve öğrencilerin binayı güvenli şekilde boşaltma süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

AFAD'ın değerlendirmesi:

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, verilen eğitimin ve uygulamalı tatbikatın öğrencilerin pratik bilgi edinmesi ve acil durum koordinasyonunun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Böyle etkinliklerin okulların hazırlık seviyesini artırmaya katkı sağladığı belirtildi.

Yerel çapta sürdürülen benzer çalışmaların devam edeceği ve eğitimlerle ulaşılacak farkındalıkla toplumsal dirençliliğin güçlendirileceği kaydedildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDEKİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENİRKEN, EĞİTİMİN ARDINDAN TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.