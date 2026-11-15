Liselilerden Ayvalık sokak kedilerine sıcak yuvalar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencileri, kış öncesi sokak kedilerini soğuktan korumak amacıyla harekete geçti. Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas öncülüğünde yaklaşık 50 kedi evi hazırladı ve dağıtımını gerçekleştirdi.

öğrencilerin çalışması:

Çalışma tamamen öğrencilerin kendi imkânları ve hayal güçleriyle şekillendi. İrili ufaklı ve farklı tasarımlardaki yuvalar, hem estetik hem işlevsel yaklaşımla hazırlandı. Öğrenciler, projede ahşap ve kullanılabilir malzemeleri değerlendirdi; tasarımlarda kedilerin barınma ve yalıtım ihtiyaçları ön planda tutuldu.

Hazırlanan yaklaşık 50 kedi evi, Ayvalık’ın çeşitli mahallelerinde sokak hayvanlarının barınabilmesi için yerleştirildi. Ayrıca kedisi olan ailelere de ulaştırılan yuvalar sayesinde minik dostların yağmurdan, rüzgârdan ve kışın dondurucu soğuğundan korunması hedeflendi.

toplumsal etki ve eğitimsel boyut:

Bu girişim, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda çevreye ve canlılara karşı duyarlılık geliştirebildiklerini gösteriyor. Proje, gençlerin sorumluluk alma, takım çalışması ve problem çözme becerilerini pekiştirdiği gibi, toplumda küçük dokunuşların yaratabileceği olumlu etkiyi de ortaya koydu.

Ayvalıklı liselilerin başlattığı çalışma, mahallelerde farkındalık yaratarak diğer gruplara örnek oldu. Öğrenciler, basit ama etkili adımlarla sokak hayvanlarının yaşam kalitesine katkı sağladıklarını gösterdi ve projenin benzer uygulamalara ilham vermesi umut ediliyor.

AYVALIKLI LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN SOKAK KEDİLERİNE SICACIK YUVA