Lodosun batırdığı Gemlik ve Kumla tekneleri vinçle çıkarılıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Kumla Sahili'nde etkili olan şiddetli lodos sonrası kıyıya bağlı birçok küçük tekne su alarak battı. Fırtına sonrasında tekne sahipleri, zarar gören teknelerini kurtarmak için harekete geçti.

çıkarma çalışmaları:

Bugün başlayan vinç destekli çalışmalarda ekipler ve tekne sahipleri, batan tekneleri sudan kaldırarak kıyıya alıyor. Operasyon sırasında tekneler vinçle yerlerinden çıkarılıp kıyıya konuluyor ve hasarın boyutu kayda geçiriliyor.

hasarın boyutu ve etkileri:

Vinçle sudan çıkarılan tekneler, fırtınanın yol açtığı hasarın büyüklüğünü ortaya koydu. Çok sayıda küçük tekne zarar görürken bu durum özellikle balıkçılar ve tekne sahiplerini mağdur etti.

Tekne sahipleri teknelerini kurtarmak için harekete geçti; vinçle çıkarma çalışmaları hasarın netleşmesine yol açtı.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİ İLE KUMLA SAHİLİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE BATAN TEKNELER, VİNÇ YARDIMIYLA DENİZDEN ÇIKARILMAYA BAŞLANDI.