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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 1. devrede 4'te 4 yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Bursa'daki 1. devre maçlarında 4'te 4 yapıp 42 gol attı, kalesinde 2 gördü; 1 Kasım'da iki maç oynayacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 1. devrede 4'te 4 yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 1. devreyi galibiyet serisiyle açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, Goalball Kadınlar 1. Ligi 1. devre maçlarında Bursa'da çıktığı dört karşılaşmanın tamamını kazanarak sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Takım, gösterdiği dominant performansla şampiyonluk yolunda dikkat çeken bir tablo çizdi.

maç sonuçları ve istatistikler:

Sıralı olarak Onikişubat GESK, Adana GESK ve Palandöken ESK karşısında 10-0'lık üstünlük kuran Kahramanmaraş ekibi, dördüncü maçında Anka GESK'i 12-2 mağlup etti. Oynadığı dört maç sonunda takımın kaydettiği toplam skor 42 gol olurken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu performansla ekip, ligdeki puanını 12'ye çıkardı ve gol averajıyla öne geçti.

gelecek maç programı:

Kahramanmaraş temsilcisi, 1 Kasım Pazar günü iki maç daha oynayacak. Günün ilk karşılaşması saat 11.10'da Gören Kalpler Vakfı GESK ile, ikinci maç ise saat 14.00'te Isparta GESK ile yapılacak. Bu maçlar, takımın 1. devre performansını pekiştirme ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda avantaj sağlama şansı sunuyor.

Takımın Bursa'daki sonuçları ve istatistikleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u ligde şu an için en güçlü adaylardan biri haline getiriyor ve takip eden maçlarda da aynı tempoyu koruması bekleniyor.

GOALBALL KADINLAR 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN GOALBALL...

GOALBALL KADINLAR 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN GOALBALL TAKIMI, BURSA’DA SÜREN 1. DEVRE MAÇLARINDA OYNADIĞI 4 KARŞILAŞMANIN TAMAMINI KAZANARAK ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV BİR ADIM ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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