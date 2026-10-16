L’Oréal’de sınır ötesi atama: Metin Yılmaz Türkiye ve Yunanistan CIO’su oldu

L’Oréal ataması ve yeni kapsam

L’Oréal, teknoloji ve dijital dönüşüm odağını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla mevcut Türkiye CIO’su Metin Yılmaz’ı ek görevle Yunanistan CIO’su olarak atadı. Bu atama ile Yılmaz, Türkiye ve Yunanistan IT organizasyonlarını yönetirken her iki ülkenin Liderlik Ekibi’nde yer alacak ve şirketin tekno-güzellik yolculuğunun hızlanmasına liderlik edecek.

görev tanımı ve öncelikler:

Yılmaz’ın yeni sorumlulukları, iki ülkede sınır ötesi iş birliğini güçlendirmeyi, ortak teknoloji yetkinlikleri oluşturmayı ve piyasa sinerjilerini artırmayı kapsıyor. Öncelikler arasında yenilikçi teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu, veri ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yerel destek modellerinin optimize edilmesi yer alıyor. Bu yaklaşımın hedefi, hem operasyonel verimliliği artırmak hem de çalışan deneyimini iyileştirerek IT organizasyonunu iş birimlerinin stratejik ortağı haline getirmek.

NEO dönüşüm programı:

Atama kapsamında Yılmaz, şirketin bugüne kadarki en kapsamlı dönüşüm programı olan NEO’nun Türkiye ve Yunanistan’daki teknoloji liderliğini üstlenecek. Program; finans, tedarik zinciri, ticari operasyonlar ve temel iş süreçlerini kapsayan uçtan uca bir dönüşümü hedefliyor. Yılmaz, NEO’nun başarıyla hayata geçirilmesi için iş birimleri ve bölgesel ekiplerle yakın koordinasyon içinde çalışacak ve teknoloji entegrasyonunu hızlandıracak.

L’Oréal Türkiye BT ekibi altında geliştirilen veri ve yapay zekâ odaklı girişimler ile küresel teknoloji partnerleriyle kurulan güçlü ilişkiler, Yılmaz döneminde iki pazara yayılarak daha fazla ortak çözüm üretme potansiyeli taşıyor. Yerel çözümlerin bölgesel teknoloji ekosistemleriyle uyumlu hale getirilmesi ve süreçlerin sadeleştirilmesi, atamanın somut hedefleri arasında öne çıkıyor.

Metin Yılmaz’ın liderliğinde, Türkiye ve Yunanistan ekiplerinin deneyimlerinin bir araya getirilmesiyle teknoloji odaklı dönüşümün hızlandırılması ve her iki pazarda sürdürülebilir iş değeri yaratılması amaçlanıyor. Bu atama, L’Oréal’in dijitalleşme stratejisinin bölgesel ölçekte tutarlı bir biçimde uygulanmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

L'ORÉAL TÜRKİYE CIO'SU METİN YILMAZ