Datça'nın üç yılda şekillenen hizmet ve yatırım gündemi

kaymakamın üç yıllık değerlendirmesi:

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, yaklaşık üç yıldır yürüttüğü görev sürecinde ilçede hayata geçirilen yatırımlar, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Atıcı, ilçenin doğal güzellikleri, tarihî dokusu ve yaşam kalitesinin korunarak geliştirilmesini önceliklendirdiklerini belirtti.

Muğla Valiliği öncülüğünde ve merkezi teşkilatlar ile ilgili bakanlıkların desteğiyle eğitimden turizme, güvenlikten altyapıya kadar birçok alanda yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Atıcı, çalışmaların planlı ve koordineli sürdürüldüğünü aktardı.

yeni hükümet konağı ve çevresel sosyal donatılar:

Kaymakam Atıcı, 12 yıl önce yıkılan eski Hükümet Konağı yerine yapılacak yeni hizmet binasının proje ve hazırlıklarının tamamlandığını, ihale sürecinin Muğla Valiliği tarafından yürütüldüğünü söyledi. Arazi düzenlemeleri, imar işlemleri ve Anıtlar Kurulu süreçleri tamamlanarak inşaatın bitme aşamasına geldiği belirtildi; hedef olarak Şubat ayında Emniyet, Adliye ve diğer kamu kurumlarının aynı alanda hizmet vermeye başlaması gösterildi.

Yeni yapı çevresinde kamu personelinin ihtiyaçları dikkate alınarak bağımsız bir kütüphane, çok amaçlı salon, anaokulu ve ibadet ihtiyacını karşılayacak bir cami planlandığı, bölgede görev yapacak yaklaşık 300-400 personelin hizmet standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

eğitim yatırımları ve çevreci projeler:

Eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak merhum Kazım Yılmaz tarafından yaptırılan sahildeki okulun yıkım kararının ardından İsmet Tekinalp katkılarıyla yeni okul projesinin başlatıldığı ve yapımının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Kaymakam Atıcı, bu okulun ikinci eğitim dönemine yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni okulun mimari olarak doğayla uyumlu tasarlandığı; güneş enerjisinden elektrik üretecek ve yağmur suyunu toplayıp yeniden kullanacak çevreci sistemlerle donatıldığını belirten Atıcı, yeni Hükümet Konağı projelerinde de benzer çevresel uygulamalara yer verildiğini kaydetti. Geçen ilkbaharda yaşanan yoğun yağışların inşaatları iki-üç ay geciktirdiği, ancak çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

tarihi yapıların restorasyonu:

Datça'da tarihî yapıların korunması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik adımlar da atıldı. Çeşme'deki Cumhuriyet dönemi okulunun restorasyonunun tamamlandığı; ancak giriş bölümünde öğrencilerin güvenliği için demir korkuluk gibi düzenlemelerin tamamlanmasının beklendiği ve okulun ikinci eğitim döneminde dört sınıflı ilkokul olarak hizmete sunulmasının hedeflendiği açıklandı.

Esen Ada'daki eski Hükümet Konağı restorasyon çalışmalarının önceki dönemde fiyat artışları ve Anıtlar Kurulu kararları nedeniyle durduğunu belirten Atıcı, yapının mimari ve statik projeleriyle ilgili kararların alındığını ve Muğla Valiliği maddi desteğiyle yeni ihale sürecinin başlatıldığını söyledi. Restorasyonun yaklaşık sekiz ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Restorasyon sonrası yapının üst katının protokol ve vatandaş hizmetlerine, alt katının ise Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki turizm meslek lisesi öğrencilerinin uygulama alanına dönüştürülmesi planlanıyor.

turizm, spor ve güvenlik yatırımları:

Datça'nın deniz ulaşımı ve turizm bağlamında önem taşıyan gelişmelerinden biri olarak Körmen Gümrük Kapısı'nın açılmasının ilçenin potansiyeline katkı sağladığı vurgulandı. Knidos Antik Kenti'nde ziyaretçilerin yaşadığı otopark sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu ve kazı başkanlığının çalışmalarıyla bölgeye yeni bir otopark kazandırıldığı bildirildi.

Spor altyapısında ise kapalı spor salonu çalışmalarının tamamlandığı, Datça'ya iki halı saha ve bir tenis kortu kazandırıldığı ifade edildi. Bu yatırımların merkezi teşkilatlar, ilgili bakanlıklar ve Muğla Valiliği desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Güvenlik açısından Datça'nın karayolu ile tek giriş noktasına sahip olmasının önemine dikkat çeken Atıcı, Balıkaşıran'daki kontrol noktasının ilçenin giriş-çıkışlarının denetlenmesinde büyük avantaj sağladığını söyledi. Kontrol noktası 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmalar göçmen kaçakçılığı, aranan şahıslar ve uyuşturucuyla mücadeleye odaklanıyor.

mahalli hizmetler ve tarımsal destekler:

Kaymakam Atıcı, Datça'nın 13 mahallesiyle birlikte değerlendirildiğini, mahallelerin fiziki altyapılarının güçlendirilmesi, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Zeytin ve badem üretimini önceliklendiren destek programlarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Atıcı, üç yıllık dönemde gerçekleştirilen yatırımlara katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlara, Muğla Valisi'ne ve emeği geçen tüm kurum ile kişilere teşekkür etti ve sözlerini şu mesajla tamamladı: "Devleti en çok seven, en iyi işini yapandır diyoruz. Datça için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi Datça’yı görmeye bekliyoruz".

KAYMAKAM ATICI, DATÇA’DAKİ ÜÇ YILINI DEĞERLENDİRDİ