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Muğla Büyükşehir'den diyabet farkındalığı: 13 ilçede ücretsiz sağlık taraması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-14 Kasım tarihleri arasında 13 ilçede 26 noktada ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümüyle diyabet farkındalığı çalışması yürütecek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla Büyükşehir'den diyabet farkındalığı: 13 ilçede ücretsiz sağlık taraması

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, 09-14 Kasım tarihlerinde il genelinde diyabet farkındalığını artırmak ve erken tanıya katkı sağlamak amacıyla ücretsiz tarama gerçekleştirecek. Kampanya kapsamında ekipler, toplam 13 ilçede 26 noktada vatandaşlarla bir araya gelerek parmak ucu ölçümü ile şeker ve tansiyon kontrolleri yapacak.

Parmak ucundan yapılan ölçümlerde normal değerlerin üzerinde ya da altında sonuç alan vatandaşlar, sağlık personeli tarafından gerekli yönlendirmeler için ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Bu sayede hem bireylerin erken önlem alması desteklenecek hem de toplum genelinde diyabet konusunda farkındalık artırılacak.

uygulama saati ve düzen:

Ölçümler, Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından her gün 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve bazı noktalarda farklı günlerde iki defa hizmet verilecek. Etkinlik 9 Kasım itibarıyla Kavaklıdere ve Köyceğiz'de eş zamanlı olarak başladı.

ilçe ilçe ölçüm takvimi:

Kavaklıdere: 9 Kasım'da Menteşe Mahallesi'nde; 13 Kasım'da Kavaklıdere Belediyesi önünde.

Köyceğiz: 9 Kasım'da Ulu Camii Öğretmen Evi (pazar yeri yakınında); 14 Kasım'da Köyceğiz Otogarı önünde.

Ortaca: 10 Kasım'da Dalyan Zabıta Noktası; 13 Kasım'da Giysi Pazaryeri Zabıta Noktası.

Milas: 10 Kasım'da Hacıilyas Mahallesi Salı Pazarı; 14 Kasım'da İsmetpaşa Mahallesi Pazar yeri.

Yatağan: 11 Kasım'da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 14 Kasım'da Yatağan Otogarı.

Bodrum: 11 Kasım'da Ortakent Mahallesi pazar yerinde; 14 Kasım'da Turgutreis pazar yeri önünde.

Menteşe: 11 Kasım'da Çarşamba Pazarı; 14 Kasım'da Düğerek Mahallesi.

Ula: 10 Kasım'da Portakallık Mahallesi muhtarlığı önünde; 13 Kasım'da Ula pazar yerinde.

Marmaris: 11 Kasım'da Selimiye Mahallesi; 14 Kasım'da Camiavlu Mahallesi.

Fethiye: 11 Kasım'da İnlice Mahallesi; 14 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi.

Datça: 12 Kasım'da İskele Mahallesi; 14 Kasım'da Yaka Mahallesi.

Dalaman: 12 Kasım'da Giysi Pazaryeri Zabıta Noktası; 14 Kasım'da Dalaman Sağlık Birimi Ofisi önünde.

Seydikemer: 12 Kasım'da Eşen Mahallesi; 14 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi.

Vatandaşlar, belirtilen gün ve saatlerde herhangi bir ücret ödemeden ölçüm yaptırabilecek ve gerektiğinde sağlık ekipleri tarafından yapılacak yönlendirmelerle takipleri sağlanacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ‘14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ’ FARKINDALIĞI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ‘14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ’ FARKINDALIĞI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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