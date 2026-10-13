Lüleburgaz'da yağmur suyu hattından bavul ve atıklar çıktı

Lüleburgaz'da yağmur suyu hattından bavul çıktı

Lüleburgaz'da yağış öncesi yürütülen temizlik çalışmalarında kent genelindeki yağmur suyu hatlarından çeşitli atıklar çıkarıldı. Ekipler, hatlarda biriken maddeleri temizlerken alışılmışın dışında bir görüntüyle karşılaştı. Hattın içinden ıslak mendiller ile birlikte içinde eşya olduğu belirtilen bir bavul alındı.

temizlik çalışmasının ayrıntıları:

Çalışmalar, yağışlı günlerde su baskını riskini azaltmak ve yağmur suyunun tahliyesini sağlıklı şekilde sürdürmek amacıyla yürütülüyor. Ekipler rögar ve hat içindeki birikintileri tek tek temizleyerek suyun akışını sağlamaya çalıştı. Bulunan nesneler arasında başta ıslak mendiller, plastik atıklar ve diğer yabancı cisimler yer aldı.

altyapı ve uyarı:

Yetkililer, yağmur suyu hatlarına atılan çöp ve yabancı cisimlerin tıkanmalara yol açarak özellikle yoğun yağışlarda sorun yaratabileceğini vurguladı. Altyapının görevini sürdürebilmesi için hatların düzenli temizlenmesi ve atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekildi.

YAĞMUR SUYU HATLARINA ATILAN ISLAK MENDİL, ÇÖP VE YABANCI CİSİMLER SUYUN AKIŞINI ENGELLEYEREK TIKANMALARA NEDEN OLABİLİYOR. ÖZELLİKLE YAĞIŞLI HAVALARDA ALTYAPININ İŞLEVİNİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN HATLARIN TEMİZ TUTULMASININ ÖNEM TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ.