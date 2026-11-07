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Burhaniye'de sabahın ilk çağrısı Hanay Camii'nde buluştu

Hanay Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar tesbihat, sohbet ve çorba ikramıyla Müftü Mehmet Tüfekçioğlu öncülüğünde programa yer aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de sabahın ilk çağrısı Hanay Camii'nde buluştu

Hanay Camii'nde sabah namazı buluşması

Burhaniye ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Hanay Camii oldu. Sabah namazı Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından kıldırılırken, başka camilerde namazlarını kılan vatandaşlar da programa katıldı.

tesbihat ve sohbet:

Namazın ardından cemaatle birlikte tesbihat yapıldı. Din Hizmetleri Uzmanı Zafer Güler sohbetinde selam ve iman konusuna dikkat çekti; Peygamber Efendimizin "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız." hadisi hatırlatıldı ve selamın yaygınlaştırılması istendi. Sohbette insanlar arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

dua ve ikram:

Programın ardından Müftü Mehmet Tüfekçioğlu dua etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Cami çıkışında, İmam Mehmet Ali Akyol öncülüğünde hazırlanan çorba cemaatle paylaşıldı.

Yetkililer, Sabah Namazı Buluşmaları'nın devam edeceğini belirterek, etkinliğin hem ibadet bilincini pekiştirdiğini hem de mahalle içinde dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

CAMİ CEMAATİ

CAMİ CEMAATİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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