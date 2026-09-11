Hünkar Kasrı'nda incelik ve sabır: iki müzehhibenin tezhip sergisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı, geleneksel Türk ve İslam sanatlarından tezhip örneklerini bir araya getiren 'İki Fırça Bir Ahenk' sergisine ev sahipliği yapıyor. Müzehhibeler Ayşe Gülcan Özbalak ile Zeynep Üstün'ün eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta kimler vardı ve neler söylendi:

Serginin açılış törenine İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Meclis Başkanı Erhan Erken ile sanatçılar ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Avdagiç, Hünkar Kasrı'nda düzenlenen sergilerle geleneksel sanatları günümüzle buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı. Avdagiç, tezhip sanatının medeniyet ve Kur'an kültürüyle olan ilişkisine değinerek: “Medeniyetimizin her anında Kur’an ve onun nurunun yansımaları var. Tezhip sanatı bu nuru bizlere sunan bir yerde duruyor. Bu kıymetli sanat, çok büyük bir sabır ve emek istiyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, teknik ve anlam:

İTO Meclis Başkanı Erken konuşmasında Hünkar Kasrı'nın çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti ve tezhip kelimesinin Arapça kökeni ile “altın, altınla süslemek” anlamını aktararak geleneksel sanatların önemine dikkat çekti. Müzehhibe Ayşe Gülcan Özbalak, tezhipin geleneksel sanatlar arasında özel bir yere sahip olduğunu, sanatın kuşaktan kuşağa aktarılmasında hoca-talebe ilişkisinin kritik olduğunu söyledi ve kendi yolculuğunda hocalarının katkılarına atıfta bulundu.

Müzehhibe Zeynep Üstün ise serginin tezhip sanatına katkı sağlamasını temenni etti ve tezhibin geçmişten bugüne aktarılan bir sanat olduğunu belirtti. Üstün, eserlerini tarihi Hünkar Kasrı'nda sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Tezhip bizler için inceliğin ve zarafetin bir örneği” dedi.

Sergide yer alan çalışmalar, tezhip sanatının gerektirdiği sabır ve ince emekin somut örneklerini taşıyor; küçük detaylar, altın işçilikleri ve motiflerin birbirini tamamlayışı ziyaretçilere bu geleneğin estetik ve kültürel derinliğini gösteriyor.

'İki Fırça Bir Ahenk' sergisi, İstanbul Ticaret Odası Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve geleneksel tezhip geleneğini yakından görmek isteyenleri bekliyor.

MÜZEHHİBELER AYŞE GÜLCAN ÖZBALAK VE ZEYNEP ÜSTÜN’ÜN ESERLERİNDEN OLUŞAN ‘İKİ FIRÇA BİR AHENK’ TEZHİP SERGİSİ, İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİ HÜNKAR KASRI’NDA ZİYARETE AÇILDI.