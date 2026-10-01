Maden mühendisi hurda kitapları katlayarak sanata dönüştürüyor

Kütahya'da hurda kitaptan estetik: yöntem ve amaç:

Fatih Öztürk, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü kitap katlama sanatıyla Kütahya'da dikkat çekiyor. Asıl mesleği olan yüksek maden mühendisi kimliğiyle özel bir şirkette çalışan Öztürk, kullanılamaz hale gelmiş hurda kitapları farklı tasarımlara dönüştürerek hem sanatsal üretim yapıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Tekniği origamiye benzetilen kitap katlamada genellikle sayfaları eksik, basım hatası bulunan veya yıpranmış kitaplar tercih ediliyor. Öztürk, bu eserlerin ön kapaklarını güçlendirip yeniden düzenledikten sonra üzerine planladığı tasarımın çizimini yapıyor; ardından sayfaları belirli ölçülerde içeriye ve dışarıya doğru katlayarak, gerektiğinde küçük kesikler kullanarak üç boyutlu formlar oluşturuyor.

uygulama ayrıntıları ve korunma:

Öztürk süreci anlatırken, çalışmanın en önemli özelliğinin kitabın bütünlüğünün korunması olduğunu vurguluyor. Kendisinin de sıkça dile getirdiği gibi "Sayfalarda eksiltme yapmıyoruz"; yani katlama işlemi sonrası kitap açıldığında içeriği okunabilir durumda kalıyor. Bu yaklaşım, dekoratif amaçlı üretimde sıkça rastlanan israfı azaltıyor ve mümkün olan kitapların tekrar okunmasına olanak tanıyor.

Kapakların onarılıp sağlamlaştırılması, tasarımın yüzeye aktarılması ve sayfaların hassas biçimde katlanması gibi adımlar, ortaya çıkan işlerin hem estetik hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. Tasarımlar sırasında uygulanan küçük kesikler, şekillerin netleşmesinde kullanılıyor ancak bu işlemler kitabın temel bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılıyor.

kişiye özel tasarımlar, sergileme ve tanıtım:

Kitap katlama tekniğiyle isimler, dekoratif figürler, kurum logoları ve farklı silüetler gibi çok çeşitli tasarımlar üretiliyor. Öztürk, isteğe göre kişiye özel çalışmalar hazırladıklarını; içeriğe ve dışa yapılan katlamalar aracılığıyla farklı görünümler ortaya çıkarabildiklerini belirtiyor.

Çalışmalarını Kütahya'da düzenlenen etkinliklerde kurulan stantlarda sergileyen Öztürk, kentte bu sanatın yapıldığını ve tanınmasını sağlamak istediklerini söylüyor. Bu tür organizasyonların geleneksel ve farklı sanat dallarının tanıtımı açısından önemine dikkat çekiyor ve kendilerine stant açma imkânı sağlayan Kütahya Belediyesine teşekkür ederek, kitapların sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmek istediklerini ifade ediyor.

Özetle, Öztürk'ün yöntemi hem estetik bir üretim biçimi sunuyor hem de kullanılamaz kitaplara yeni bir yaşam vererek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Yaklaşık 12 yıldır süren bu çaba, yerel etkinliklerle halka ulaşmaya devam ediyor.

Kütahya'da hurda kitaplar sanat eserine dönüşüyor